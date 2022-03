Domani, finalmente, arriva la primavera, stagione tra le preferite da molti. Non solo perché segna una rinascita dopo i mesi freddi invernali, ma anche perché ci accompagna all’estate, ovvero alle ferie. Saranno mesi all’insegna delle giornate più luminose, calde, con la natura che ci regalerà fioriture e, soprattutto, alimenti preziosi per la nostra salute.

Non va dimenticato che quella primaverile è una stagione che potrebbe portare anche sonnolenza e stanchezza fisica e non solo perché stiamo lavorando da mesi. Proprio l’innalzarsi delle temperature ha, in alcuni, un effetto negativo che va combattuto anche con il cibo. Per rafforzare il nostro sistema immunitario e non solo, dunque, non dovremmo mai far mancare, dalla nostra tavola, questi alimenti.

Per rimetterci in forma in modo rapido dobbiamo puntare su questa frutta e verdura

Il verde non è solo il colore della speranza, ma viene visto come positivo per tanti altri aspetti. Non a caso, si passa con il semaforo verde e, per la nostra salute, scappiamo in gita dalla città in cerca del verde. Anche a tavola, è un colore da associare a tanti cibi che ci portano benessere.

A partire dalle verdure verdi che hanno due sostanze fondamentali per il nostro organismo, ovvero l’acido folico e il magnesio. Quest’ultimo, ad esempio, è prezioso proprio per vincere la stanchezza tipica di questa stagione. Favorisce anche il metabolismo dei carboidrati, così come quello delle proteine. L’acido folico, invece, non solo è utile contro la spossatezza, ma anche per il nostro sistema immunitario. Per non parlare del potere antiossidante della clorofilla, che colora le nostre verdure.

Per rafforzare il nostro sistema immunitario, vincere la stanchezza e prenderci cura del nostro corpo e aspetto sono questi i cibi che assolutamente non devono mancare sulla nostra tavola da ora in poi

In pratica, cosa dovremmo mettere, a primavera, nel carrello della nostra spesa settimanale? I cetrioli, che si possono mangiare crudi in insalata o come frullato, sono una buona fonte di fibre e sono nostri alleati nella dieta. Anche gli asparagi, antiossidanti, perfetti per stimolare la diuresi e il funzionamento regolare dell’intestino, sono nostri preziosi alleati. Gli spinaci ci forniscono il ferro e favoriscono quella depurazione che è fondamentale, in primavera, dopo le abbuffate invernali.

Una insalata di fagiolini e finocchi garantisce la buona funzionalità dell’intestino, oltre a vitamine e minerali. La lattuga migliora il transito intestinale (eliminando i fastidiosi gas) ed essendo di scarso apporto energetico è utile nelle diete. Anche le fave garantiscono il buon funzionamento dell’intestino, sono antiossidanti e possono contrastare malattie cardiovascolari e diabete.

Infine, il cavolfiore è un grande amico del nostro intestino e una dieta ricca di questo ortaggio potrebbe aiutare a prevenire i tumori.