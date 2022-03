Avere un bell’orto dove coltivare le piante preferite è una cosa davvero bella. E se non c’è un terreno da destinare all’orto, anche il giardino di casa può andare bene. Magari utilizzando un semenzaio. Davvero ottime le colture che si possono piantare a marzo, per godere di ortaggi, legumi e altri buonissimi frutti della terra. Ecco alcuni consigli utili e un elenco di ciò che si può seminare adesso, quando ormai si è arrivati alle porte della primavera.

Nell’orto o in giardino incredibili le cose che si possono piantare a marzo con assoluta facilità

L’orto primaverile vede nel mese di marzo quello fondamentale per diverse colture. Che sia nell’orto o nel giardino, o ancora nel semenzaio, occorre sapere quel che si fa. Piantare direttamente nel terreno permette di dare al seme l’habitat ideale. Soprattutto adesso, con le temperature e l’umidità del terreno che sono ideali per diverse colture. Nel semenzaio invece, si ha la comodità di tutelare il seme dalle temperature fredde, solo notturne, tipiche di questo mese di marzo.

In questo periodo si possono piantare spinaci e bietole. Sono due verdure a foglia che sarà possibile usare anche nei prossimi mesi, essendo tra le migliori verdure a ciclo medio lungo. I semi vanno piantati diradandoli nel terreno perché le piante hanno bisogno di spazio. Lasciare 15 centimetri tra una pianta e l’altra è ideale.

Con le patate si va sul sicuro se si piantano a marzo

Coltivare da soli le verdure, i legumi e gli ortaggi, oltre che economico è pure salutare. O nell’orto o in giardino incredibili le cose che è possibile fare se si parla di semina. A marzo è troppo tardi per le fave, che soffrono le alte temperature. Piantarle adesso significa che saranno pronte quando farà troppo caldo, col rischio che vadano a male. Piselli, ceci, lenticchie e lupini invece, sono da piantare proprio adesso. Alla pari di rucola ed erba cipollina che a differenza di spinaci e bietole, non vanno distanziante in fase di semina.

Altre semine dirette sono quelle di rucola, valerianella ed erba cipollina. In questo caso non occorre nemmeno diradare i germogli, in quanto sono piantine che crescono bene anche molto ravvicinate. Oltre a fagioli e fagiolini, inevitabile non parlare di patate. Non c’è periodo migliore di marzo per piantare le patate. Ma occorre metterle in un punto del terreno dove non erano state altre volte per evitare malattie quali la tignola o la dorifora. Le patate si piantano in buche di 15 centimetri e a 30 centimetri di distanza le une dalle altre. Infine, marzo è il mese giusto per le insalate di qualsiasi tipo, ma anche per le carote o la rapa rossa.