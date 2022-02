Chi di noi si occupa delle pulizie domestiche sa bene come sia difficile mantenere mani lisce e in forma. L’acqua calda e i detergenti tendono a seccare e ferire la pelle. Per non parlare della candeggina e di altre sostanze chimiche.

Anche se sappiamo bene quanto sia importante indossare sempre dei guanti protettivi, in molti casi non lo facciamo. I guanti in gomma o in lattice possono seccare le mani e darci una sensazione spiacevole. Spesso quando li togliamo le mani sono ancora più secche e ferite di prima.

Non tutti i guanti sono uguali

Quando facciamo le pulizie dobbiamo sapere che i guanti dovrebbero essere i nostri alleati numero uno.

Sia per questioni estetiche che igieniche, dovremo sempre indossare uno “strato protettivo” sulle nostre mani. Possiamo scegliere i guanti in lattice, per avere una ottima manualità e uno strato di protezione. In alternativa, possiamo scegliere quelli di gomma, più resistenti ma meno confortevoli.

È importante sapere che i guanti tendono a invecchiare molto in fretta e che per questo andrebbero cambiati. Inoltre, dobbiamo sempre avere dei guanti personali della giusta taglia e che usiamo solo noi.

Non avremo mai più mani secche e rovinate per colpa delle pulizie domestiche con questi trucchi

Se vogliamo evitare di avere ogni giorno mani più secche, possiamo usare un semplice trucco di bellezza.

Possiamo mettere del talco dentro ai guanti in modo che il materiale non crei attrito con la nostra pelle. Non dovremo far altro che inserire una piccola quantità di questo cosmetico e agitare bene in modo che si distribuisca. Ora possiamo inserire la mano che sarà protetta.

Un altro metodo efficace da seguire è quello di cospargere di crema idratante le mani prima di indossare i guanti. Grazie a questo strato protettivo le nostre mani non si seccheranno e saranno protette da tagli, sfregamento ed eventuali contatti con sostanze aggressive. Quando tireremo fuori le nostre mani saranno perfette e rimarranno giovani e lisce più a lungo. Insomma, non avremo mai più mani secche.

