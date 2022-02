Meteo sereno e sole splendente in Italia, così ecco la gita del weekend in un borgo dal cuore immerso nel verde

Ottime notizie dalle previsioni, che sembrano regalare degli scorci insospettabili di primavera. In tutto il Paese sarebbe previsto un clima gradevole per tutto il fine settimana. Sembra proprio ciò che ci vuole, dopo tanto buio invernale. Così ne possiamo approfittare per scoprire i luoghi tutelati e consigliati dal Fondo Ambiente Italiano. Questo patrimonio immenso viene spesso poco considerato persino da quanti abitano nelle immediate vicinanze. Peccato, perché potremmo perdere momenti di vera bellezza.

Stare nella quiete e nel silenzio potrebbe avere grande efficacia nella gestione dello stress. Si tratta solo di staccare la mente per due giorni e immergersi nella serenità. Il borghetto di oggi sembra emerso dall’oblio dei tempi per darci tutto questo. Rassicurati dalle previsioni di meteo sereno e sole splendente in Italia, possiamo perderci nel verde di Greppolischieto, un borghetto tra le verdi colline che circondano Perugia. Ma ecco cosa rende questo luogo così speciale.

Una celebre stilista ed una comune utopica

La vista che si gode da questo vecchio borgo/castello medievale è impagabile. Forse è ciò che portò la celebre stilista romana Anna Fendi ad eseguire un integrale restauro di tutti gli abitati. Infatti, verso gli anni ’60 Greppolischieto era stata completamente abbandonata. Il rischio era quello di perdere un presidio circondato da boschi di querce e di castagni.

Greppolischieto è infatti poco più di un pugno di case sulla cima di una collina. Ma la sua posizione è privilegiata. Da quassù (657 metri) si gode di un panorama che spazia quasi a 360°. Questo va dal Lago Trasimeno al Monte Subasio, dove iniziò la predicazione San Francesco. Per le strade raccolte del borgo i pochi abitanti vivono in una quiete fatta di pace e bellezza. I gattini passeggiano per il borgo e le verande sono arredate con fiori e piante rampicanti.

Il borghetto è circondato da colline dal profilo dolce. Addirittura, negli anni ’80 questo luogo venne scelto come rifugio dai mali della modernità. Fu merito di un gruppo di giovani benestanti della Germania che decisero di riunirsi nella forma di comune. Cercavano un luogo per abitare nella pace e nell’armonia ed a contatto con la natura. Questa realtà, chiamata Utopiaggia, sopravvive ancora oggi. Il desiderio continua ad essere quello di praticare forme di vita sostenibile. Circa 20 persone vivono qui attualmente.

Meteo sereno e sole splendente in Italia, così ecco la gita del weekend in un borgo dal cuore immerso nel verde

Greppolischieto può costituire la base per un fine settimana di serenità e di piacere enogastronomico. Certo, sarebbe meglio avere un mezzo di spostamento proprio. Ma, oltre alle passeggiate nelle colline che circondano il borghetto (Monte Arale e il castello di Monte Giove), potremmo spostarci di qualche chilometro. Ad attenderci, le bellezze del Lago Trasimeno (raccomandata una gita a Castiglione del Lago e Panicale), la splendida città di Perugia oppure i capolavori di Pietro Vannucci a Città della Pieve. In zona anche stabilimenti termali (San Casciano dei Bagni) e degustazioni di vino. Molto raccomandata quella di Sagrantino di Montefalco presso una delle rinomate cantine. Anche se per lo spostamento sarebbe necessaria un’oretta in auto.