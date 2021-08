Coltivare l’orto è una sfida spesso difficile. Ci sono tante cose da considerare per diventare dei coltivatori provetti. Ad esempio, è importante capire i lavori da fare in ciascuna stagione per tutelare le piante. Poi è bene sapere le cure da dare a ciascuna pianta, come farla sopravvivere quando non siamo in casa. A proposito, in un articolo precedente abbiamo indicato come bagnare l’orto quando partiamo per le vacanze.

Ricordiamo, però, che è anche fondamentale conoscere quali possono essere i nemici dell’orto e del giardino. Ce ne sono davvero tanti, spesso si tratta di fastidiosi insetti che possono danneggiare gravemente le nostre piante.

Oggi, però, vogliamo parlare di insetti che invece possono fare del bene alle coltivazioni. Non allontaneremo più questi insetti quando scopriremo che sono amici di orto e giardino. Vediamo quali sono.

Gli alleati che molti ignorano

Se pensiamo agli insetti che possono fare del bene alle piante, a quasi tutti vengono in mente le coccinelle ed è vero, perché le loro larve uccidono un sacco di afidi dannosi.

Pochi, invece, conoscono un tipo di vespa chiamato hymenoptera. Trattasi di insetti che possono avere dimensione variabile, alcuni sono piccolini mentre altri possono essere molto grossi. A differenza degli altri tipi di vespa, non pungono. Non dobbiamo quindi avere paura e cacciarle via, anzi, dobbiamo ringraziarle per la loro presenza.

L’utilità di questi insetti risiede nel fatto che depongono le uova sopra altri insetti. Quando queste uova si schiudono, le larve di hymenoptera si attaccano all’ospite e lo divorano. Fortunatamente, le vittime sono quasi sempre parassiti dell’orto, quindi le nostre piante ringrazieranno.

L’hymenoptera è così efficace nell’uccidere parassiti che in alcuni luoghi viene allevata dall’uomo per essere liberata nelle serre o nei campi. Insomma, è un grande alleato dell’orto, se ne vediamo qualcuna ronzare, siamo fortunati.