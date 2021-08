Ossa fragili e rischio di fratture anche per traumi di lieve entità sono i due elementi che caratterizzano il fenomeno dell’osteoporosi.

L’età che avanza e i cambiamenti ormonali e fisici contribuiscono alla diffusione di questa malattia che comporta una bassa densità minerale ossea.

In generale, dopo i 40 anni, il rischio di andare incontro all’osteoporosi comincia ad aumentare. In alcuni casi, tale disturbo può assumere anche delle forme piuttosto preoccupanti. Dunque, è fondamentale adottare un’alimentazione adeguata ed uno stile di vita consono per allontanare quanto più possibile il problema.

La Redazione si era già occupata dell’osteoporosi, suggerendo questi 9 alimenti con il più alto contenuto di vitamina D che salvano il cuore e proteggono le ossa.

Sono, invece, molti i soggetti che soffrono già di dolori articolari ma non conoscono i benefici apportati da questi alimenti per risolvere il problema.

Per quanto riguarda la prevenzione, fondamentale per vivere al meglio, è importante conoscere il motivo per il quale questi 4 alimenti amatissimi rafforzano le ossa e proteggono dall’osteoporosi ma solo se consumati così.

Sulla questione alimenti, quantità ed eventuale incidenza sulle malattie è intervento anche il Ministero della Salute attraverso delle linee guida per la sana alimentazione.

I livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN) suggeriscono, invece, le porzioni più idonee per garantire la salvaguardia del nostro corpo partendo dalla tavola.

Questi 4 alimenti amatissimi rafforzano le ossa e proteggono dall’osteoporosi ma solo se consumati così

Dunque, le mandorle, ad esempio, sono ricchissime di calcio e potassio e aiutano le nostre ossa a mantenersi in salute. La porzione standard, secondo gli scienziati, si aggira intorno ai 30 g.

Per ottenere buoni risultati, sempre secondo le linee guida nazionali, bisognerebbe consumare una porzione da 200 g di verdure per pasto. Ottima fonte di nutrienti molto utili alle ossa sono i broccoli, non solo ricchi di calcio ma anche di fosforo, zinco e vitamine A,C e K.

Altri gustosissimi frutti ricchi di calcio sono i fichi che contengono anche utili dosi di potassio, magnesio e minerali.

Tutti elementi che apportano benefici alle ossa.

In pochi sanno che sono soprattutto i fichi secchi a presentare una maggiore concentrazione di nutrienti, in quanto frutti disidratati. Le linee guida nazionali stabiliscono che la porzione standard di frutta fresca è di 150 g mentre per la frutta disidratata bastano 30 g.

Infine, per fare il pieno di calcio, magnesio e zinco anche i semi di sesamo possono tornare utili.

Tuttavia, la presenza di ossalati e fitati, riducono l’assorbimento dei nutrienti. Dunque, prima di consumare i semi di sesamo è consigliato lasciarli in ammollo per qualche ora oppure tostarli.