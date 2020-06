Il 3 giugno 2020 Nikola Corporation ha annunciato il completamento della fusione con VectoIQ facendo il suo debutto nel mercato americano. La business combination, approvata il 2 giugno 2020 dagli azionisti di VectoIQ, rafforza ulteriormente Nikola come leader globale nel settore dei trasporti a emissioni zero. Il 4 giugno 2020, le azioni della società combinata hanno iniziato ad essere scambiate sul Nasdaq sotto il nuovo simbolo del ticker “NKLA“.

Gli attuali azionisti di VectoIQ deterranno circa il 7% della società risultante dalla fusione. I detentori di azioni di Nikola avranno quasi l’80%. Fidelity, ValueAct Spring Fund e P. Schoenfeld Asset Management deterranno il restante 13%. Nikola è il nuovo competitor di Tesla ed è spinta a rivoluzionare l’impatto economico e ambientale del commercio.

Il business della società Nikola Corporation

La società sta producendo veicoli elettrici a batteria e a idrogeno, sistemi di stoccaggio dell’energia e infrastrutture per stazioni di rifornimento di idrogeno. Il modello di business di Nikola è integrato verticalmente. Ciò significa che l’azienda “produce” sia i camion che l’idrogeno. Nikola offre contratti di locazione di sette anni che includono il costo del carburante. In questo modo, i clienti non devono preoccuparsi di dove andranno a rifornirsi. Per questo motivo Nikola Corporation è il nuovo competitor di Tesla.

Attualmente, Nikola ha circa 14.000 preordini per i suoi camion elettrici. Questo rappresenta circa 10 miliardi di dollari di ricavi potenziali e tre anni di produzione. Nel 2021, Nikola spera di far costruire da IVECO, partner europeo, dei camion a corto raggio con le batterie. A questi seguiranno i semirimorchi a lungo raggio che funzioneranno a idrogeno. Solo i progetti di Nikola con IVECO porteranno un fatturato di 150 milioni di dollari nel 2021 e più di 3 miliardi di dollari entro il 2024.

Le azioni della società vengono scambiate in questo momento a 35,97 dollari, ma potrebbe segnare nei prossimi anni incrementi importanti. Secondo gli analisti il titolo potrebbe raggiungere quota 50 in poche settimane e nei prossimi due anni quota 100 dollari.