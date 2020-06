Addio aloni sui vetri: ecco come pulirli con rimedi naturali.

Pulire i vetri può essere una bella gatta da pelare. Soprattutto per gli aloni che si formano ogni volta che cerchiamo di renderli splendenti. E spesso i detergenti non fanno altro che peggiorare la situazione. Soprattutto se si pensa che non sono granché per la nostra salute. Ecco perché è sempre meglio usare rimedi naturali in queste situazioni.

Quindi, addio aloni sui vetri: ecco come pulirli con rimedi naturali.

Un panno in microfibra

Questo è sicuramente il rimedio naturale più semplice tra tutti. Pulire i vetri con un panno in microfibra sarà un gioco da ragazzi. Vi basterà inumidire il panno in un po’ di acqua tiepida e strizzarlo. Passatelo sul vetro e la pulizia sarà conclusa!

Acqua calda e aceto

L’aceto è un ottimo detergente naturale. E lo si può usare per svariati oggetti della casa. Ma per i vetri è forse il migliore. Mischiatelo con un po’ di acqua e inumidite con la miscela un panno. Passatelo poi sui vostri vetri. Se preferite, potete anche metterlo in un flacone spray vuoto e spruzzare direttamente sulla superficie del vetro. Se i primi giorni vi sembrerà che non stia funzionando, non preoccupatevi! I vetri non saranno puliti a causa dei residui di detergenti che avete usato in precedenza. Abbiate pazienza e vedrete che in pochi giorni i vostri vetri saranno come nuovi!

Se poi proprio non sopportate l’odore dell’aceto, aggiungete alla miscela il vostro olio essenziale preferito. Le superfici risplenderanno e la casa profumerà come non mai!

Fogli di giornale

Se vedete un articolo che proprio non vi piace, non strappatelo! Piuttosto, cercate di renderlo utile. Potrete infatti usarlo per pulire i vetri. L’inchiostro dei giornali, infatti, è perfetto per questa operazione. Passate una spugna bagnata di acqua sul vetro, appallottolate il foglio di giornale e sfregatelo sopra.

Quando sarà tutto asciutto, noterete subito la differenza!

Ora avete tutti i consigli necessari per dire addio agli aloni sui vetri. Ecco come pulirli con rimedi naturali. E voi, conoscevate già alcuni di questi trucchi?