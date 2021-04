Spesso pensiamo che certe macchie siano irrimediabili e ci viene un colpo pensando di dover buttare via un oggetto costoso. Che sia la moquette o il parquet o altro, c’è sempre una soluzione.

Niente paura se la poltrona o il divano di cuoio sono macchiati perché c’è una soluzione più una per le superfici in legno. I tuorli d’uovo, l’olio di ricino e di oliva sono rimedi classici per smacchiare le superfici in cuoio. Ecco altri metodi per far risplendere poltrone divani e oggetti come fossero nuovi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Acqua calda e questi detergenti per rimuovere le macchie sul cuoio

Nonostante esistano dei prodotti specifici che si possono comprare, ecco un rimedio fai da te. Spesso i prodotti acquistati non sono neanche così efficaci e ci dispiace aver speso soldi per niente.

Con un semplice mix di acqua calda e sapone di Marsiglia si possono sfregare le macchie sul cuoio e provare a rimuoverle. Con un panno in microfibra si può applicare del detergente struccante per il viso e tamponare leggermente.

Nel caso in cui la superficie macchiata sia di colore bianco o chiaro possiamo utilizzare anche del latte intero.

Rimedi efficaci per togliere aloni dalle superfici in legno

A volte posiamo delle tazze o pentole calde sul legno che lasciano una traccia. Possiamo provare a togliere l’alone e il segno con il calore del ferro da stiro. Grazie ad un tessuto morbido, passiamo rapidamente in avanti e indietro il ferro da stiro per scolorire e rimuovere la macchia. L’importante è che il ferro non vaporizzi, altrimenti si peggiorerà l’effetto alone.

In seguito, possiamo sfregare il legno con una lana d’acciaio non troppo ruvida. Utilizziamo olio essenziale di limone per aiutare lo sporco ad andarsene. Inoltre, questo olio ha delle proprietà purificanti e previene eventuali graffi sul legno.

Qualsiasi altra sostanza oleosa che abbiamo in casa, come maionese, burro vaselina o altri olii possono ridurre l’umidità. È infatti assorbendola che riusciamo a togliere la macchia. Quindi, niente paura se la poltrona o il divano di cuoio sono macchiati perché c’è una soluzione più una per le superfici in legno.