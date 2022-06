L’estate è il periodo in cui si prende una pausa dalla vita frenetica e ci si dedica al recupero delle proprie energie.

Finalmente un po’ di meritato relax che attendevamo da tempo, addirittura da mesi.

In realtà, non proprio tutti vanno in vacanza con l’arrivo della bella stagione e questo dipende soprattutto dal lavoro che si svolge.

Pensiamo agli stagionali, per i quali l’estate rappresenta il momento di maggiore attività. Oltre al campo alberghiero e turistico in generale, c’è anche un altro settore che in questo periodo ha bisogno di personale. Ci riferiamo al settore della moda, specialmente nei tanto attesi giorni dei saldi.

A questo proposito, sono diversi i negozi e i marchi che stanno assumendo proprio in questi mesi.

Una multinazionale in particolare offre tutto l’anno numerose opportunità, soprattutto in piena estate. Ci riferiamo al famosissimo gruppo Inditex, che contempla alcuni marchi famosi a livello internazionale. Tra questi troviamo Zara, Bershka, Massimo Dutti e Stradivarius, amati da giovani e meno giovani di tutto il Mondo.

Vediamo ora quali sono le posizioni aperte dal Nord al Sud Italia e come candidarsi il prima possibile.

Niente laurea o esperienza pluriennale per queste offerte di lavoro nel settore della moda aperte in tutta Italia

Le posizioni ricercate si suddividono in 4 aree diverse, negozio, logistica, uffici e prodotto. Si passa, dunque, dai ruoli prettamente operativi e a diretto contatto con la clientela a quelli che richiedono specifiche competenze anche tecniche. Nel nostro caso, ci interessano le posizioni più richieste nell’ultimo periodo, quelle da addetti alla vendita e stagista visual merchandiser.

I punti vendita cercano addetti alla vendita part time, in città come Milano, Roma, Palermo, Firenze, Verona e Trento.

L’orario di lavoro oscilla tra le 18 e le 30 ore settimanali, su turni variabili in base alle aperture ed esigenze del negozio.

Si richiede il possesso del diploma quinquennale, una certa flessibilità oraria e buona attitudine al rapporto con la clientela. Niente laurea o esperienza pluriennale, piuttosto una grande attenzione alle esigenze del cliente.

L’altra opportunità disponibile in diverse città di tutta Italia, tra cui Trieste, Ancona, Taranto, Genova, Firenze e Torino riguarda il Visual Merchandising.

Si tratta di uno stage che magari potrebbe sfociare in una successiva assunzione se l’azienda lo ritenga opportuno e ne abbia bisogno. Non è necessario possedere la laurea, ma sarebbe preferibile aver maturato gli studi in campo artistico.

Come candidarsi

Per candidarsi basta andare sul sito della Società e accedere alla sezione “careers”. Una volta nella pagina, bisognerà creare il proprio profilo professionale seguendo le indicazioni riportate e inserendo le informazioni richieste.

Quando avremo adocchiato l’opportunità desiderata, non dovremo fare altro che cliccare sull’annuncio e cliccare nuovamente su “iscriviti”.

Le offerte disponibili riguardano tutti i marchi Inditex ed ecco che potremo selezionare il nostro prediletto oppure scegliere in base alla città.

Approfondimento

Sono ben 2.000 le assunzioni previste per posti di lavoro in questa famosissima multinazionale che è pronta ad accogliere nuovi candidati