Il Trentino riapre le porte ai lavoratori del turismo: si cercano disperatamente cuochi, camerieri e altre figure del settore turistico

Dopo una stagione invernale mai nemmeno iniziata, il Trentino tenta di risalire la china. Le idilliache valli e i laghi vocati all’accoglienza del turista, italiano e non, cercano di ripartire con una stagione turistica che si preannuncia densa di opportunità. Stiamo parlando di opportunità non solo di vacanza per gli ospiti. Ma anche di lavoro per i tanti stagionali rimasti disoccupati per il Covid.

Grazie al supporto della PAT, il Trentino riapre le porte ai lavoratori del turismo: si cercano cuochi, camerieri e altre figure del settore turistico.

È stato siglato un apposito protocollo di intesa tra Agenzia del Lavoro, associazioni di categoria del turismo, enti bilaterali e organizzazioni sindacali.

Tale accordo regola la raccolta delle candidature dei lavoratori. E soprattutto rende univoco il sistema per far pervenire le domande per un posto di lavoro.

Si tratta di un modo per facilitare l’incontro fra domanda ed offerta. E avrà come ente intermediario l’Agenzia del Lavoro di Trento e le altre sedi locali.

Quali profili vengono ricercati

Per quanto concerne il personale di cucina si cercano cuochi, aiuti cuoco, commis di cucina, pizzaioli, pasticceri, pastry chef e lavapiatti.

Per il settore accoglienza e check in si è in cerca di reception e portieri. In questo caso il bilinguismo, quindi almeno inglese e tedesco, è quasi sempre richiesto.

Inoltre, per il settore bar si cercano barman, commis di sala e camerieri.

Per le pulizie in hotel e strutture ricettive si seleziona personale ai piani.

C’è una grande richiesta anche per il personale di centri benessere integrati nelle strutture alberghiere. Quindi massaggiatori, estetiste. E fisioterapisti.

Non dimentichiamo poi gli animatori per adulti e baby club, giardinieri e manutentori.

Come candidarsi

Ci sono due modalità. O compilando il modulo a questo link: https://forms.gle/p3nxg3nqiCvw7yQRA,oppure recandosi direttamente ad un Centro per l’impiego dell’Agenzia del Lavoro. Sarà il datore a contattare i candidati.

Le candidature pervenute saranno valide sino al 15 luglio 2021.

Per qualsiasi informazione inviare una email a domanda.offerta.adl@agenzialavoro.tn.it.

