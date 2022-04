Tra le tante malattie che affliggono una buona parte della popolazione, come rilevato da studi recenti, troviamo di sicuro l’osteoporosi. Questa malattia sistemica che riduce la massa ossea, modificandone la struttura interna ha come effetto quello di rendere le ossa più fragili ed esposte al rischio di fratture. Si stima infatti che nel Mondo avvengano circa 25.000 fratture ogni giorno per un totale di quasi 9 milioni l’anno. Solo in Italia, il 25% delle donne che hanno superato i quarant’anni e il 17% degli uomini ultrasessantenni ne sono affetti. A rincuorare, però, rimane la possibilità di prevenire questa malattia con determinati comportamenti.

3 regole semplici

Per “prevenzione dell’osteoporosi” s’intendono quelle abitudini sportive e alimentari corrette che aiutano a ridurre i casi d’incidenza: nello specifico, quando si assumono cortisonici, di fronte a una predisposizione genetica o durante una precoce menopausa. In questi casi bisognerebbe allora cercare di seguire uno stile di vita sano che mantenga il corpo in salute il più possibile.

Le tre regole da seguire saranno allora quelle di: evitare assolutamente di fumare, poiché questa abitudine anticipa la menopausa e ne amplifica gli effetti sul nostro corpo. La seconda regola sarà quella di mantenere una buona forma fisica attraverso un’attività sportiva costante. Per finire, sarà necessaria un’alimentazione sana, concentrata sul mantenimento di un peso regolare e la salute delle ossa.

Niente di meglio che fare il pieno di calcio e vitamine per aiutare a contrastare questa terribile malattia nemica delle ossa

Se la prima delle tre regole è auto-esplicativa, le altre due invece necessitano di qualche piccolo approfondimento. Per contrastare e prevenire l’osteoporosi sarà molto importante cercare di evitare delle variazioni di peso frequenti che causano stress sull’apparato scheletrico. L’attività fisica necessaria non deve essere per forza essere perseguita ad alti livelli, ma basta anche solo altro piccolo esercizio non troppo complicato. Dovremmo soltanto preferire una passeggiata all’uso della macchina, o fare le scale invece che usare l’ascensore per portare a grandi risultati nel lungo periodo. Bruciare qualche caloria in questo modo ci permetterà allora di mantenere un peso regolare e migliorare anche la salute del cuore, dei polmoni e di tutta la muscolatura.

Per quanto riguarda la dieta, invece, non ci sarebbe niente di meglio che fare il pieno di alimenti ricchi di calcio. Parliamo allora di un’ampia varietà di verdure a foglia larga e di frutta secca da abbinare al canonico consumo di latticini. E, inoltre, dovremmo evitare di consumare elementi che contengono alte quantità di fosforo, come carne rossa e bevande gassate, poiché favoriscono la perdita di calcio.

Seguendo questi consigli non ci sarà niente di meglio che fare il pieno di questi elementi per scordarci finalmente di questa terribile malattia.

