Forse nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma invece è successo. Netflix da oggi aumenta i prezzi per gli abbonamenti ma solo per questi clienti. E così oltre a luce e gas più cari, da oggi anche questa piattaforma di serie TV e film avrà un costo in più.

Netflix è ormai da anni pietra portante di casa, nonostante esistano tante altre piattaforme come Amazon Prime Video, Infinity o Disney+. Netflix sembra continuare a essere la più usata, secondo alcune indagini. Sicuramente la programmazione, i contenuti e la velocità con cui aggiunge nuovi film o serie non ha paragoni. Netflix infatti ha reso disponibili serie TV come “Stranger Things”, “La casa di Carta”, “Elite” o “Sabrina”. Insomma un vero colosso ormai nel fornire contenuti eccellenti ai propri clienti. Però da oggi qualcosa cambia.

Netflix da oggi aumenta i prezzi per gli abbonamenti ma solo per questi clienti

Netflix ha deciso che dal 2 ottobre 2021 l’abbonamento avrà un prezzo diverso. Ma questo non sarà per tutti, solo alcuni avranno il rincaro. Infatti la piattaforma di streaming ha deciso di aumentare i prezzi dei suoi abbonamenti Standard e Premium. L’abbonamento Standard, che è quello con 2 dispositivi connessi in contemporanea visibile in HD, passa dagli 11,99 ai 12,99 euro. Invece l’abbonamento Premium, che è quello con 4 dispositivi connessi dove si possono vedere i film o serie in 4K, passa dai 15,99 ai 17,99 euro.

Facendo quindi un banale conto si evince che il rincaro mensile è di solo 1 euro, complessivamente annui quindi sono 12 euro in più. Questi sono gli abbonamenti a cui verrà aumentato il prezzo.

Chi invece non avrà un aumento

Esclusi da questo aumento sono gli abbonamenti Base. Questo abbonamento è quello che costa meno, infatti il prezzo è di 7,99 euro. E questo prezzo rimane invariato.

I nuovi abbonati riceveranno subito l’aumento, mentre i vecchi riceveranno una email dal 9 ottobre e tramite applicazione 30 giorni prima. L’aumento e la tempistica si baserà sul singolo account e sarà implementata nei mesi a seguire.

L’aumento dei prezzi di Netflix in realtà segue un trend. Questo perché già in altri Paesi vi era stato questo aumento di 1 euro. La piattaforma streaming ha comunicato però che l’aumento riflette il miglioramento della piattaforma, dei cataloghi di film proposti, della qualità dei singoli prodotti e anche del servizio. Inoltre in questo modo continueranno a dare più opzioni e aumenteranno valore agli abbonati.

