Meglio il fornetto elettrico o la friggitrice ad aria? Ecco tutte le differenze e i vantaggi che devi conoscere

Sei indeciso su cosa comprare tra fornetto elettrico e friggitrice ad aria? Scopri le caratteristiche di ognuno con prezzi e consumi e decidi in autonomia quale fa per te. Ecco tutti i pro e contro e un elenco degli elettrodomestici migliori in commercio.

Sono tanti i metodi di cottura che puoi adottare, così come gli strumenti di cui puoi servirti. Sul mercato e nelle cucine spopolano ultimamente alcuni oggetti di grande praticità. Parliamo di fornetti elettrici e friggitrici ad aria. Entrambi sono facilissimi da utilizzare e consentono preparazioni prive o quasi di olio, e per questo più sane.

Forse ti starai chiedendo quale sia da preferire tra i due. La risposta non è banale ma cercheremo di dartela nel modo più completo possibile, analizzando ogni singolo particolare. Per sapere se sia meglio il fornetto elettrico o la friggitrice ad aria prosegui nella lettura.

Come funzionano

Per iniziare dovresti conoscere almeno a grandi linee il loro funzionamento. Il fornetto elettrico, come si può dedurre dal nome, cuoce sfruttando la corrente elettrica. In sostanza, vi sono due resistenze situate in alto e nella parte inferiore dell’elettrodomestico che scaldano gli alimenti all’interno. Per quanto riguarda la friggitrice ad aria, invece, il discorso è un poco diverso. I cibi finiscono in una camera che si scalda sempre grazie a delle resistenze elettriche. In aggiunta, però, c’è una ventola che serve a diffondere il calore generato velocemente e in modo omogeneo.

Scopri in breve se è meglio il fornetto elettrico o la friggitrice ad aria

Partiamo illustrando i punti in comune. Entrambi consentono non solo di cuocere, ma anche di scaldare e scongelare gli alimenti. Inoltre, hanno dimensioni ridotte che permettono un risparmio in termini di spazio. Veniamo ora alle differenze: sebbene siano entrambi veloci, solitamente la friggitrice ad aria garantisce tempi di cottura più brevi. Questo grazie anche alla rapidità con cui si scalda e raggiunge la temperatura ideale. Tutti e due offrono una buona qualità di frittura, ma con la friggitrice ci sono maggiori probabilità di ottenere la croccantezza desiderata.

Per quanto riguarda l’uso di corrente, i valori sono molto simili. Sia l’uno che l’altra consumano in media dai 1.000 ai 2.000 W. Anche nei costi non c’è uno squilibrio evidente. Molto dipende dalla completezza del modello che si vuole. Si potrebbe partire da una base di 40 € fino a superare tranquillamente i 200 €. La durata, inutile dirlo, dipenderà invece tanto dall’utilizzo quanto dalla regolarità nella pulizia.

I migliori modelli in commercio

Ecco una breve lista di qualche modello che potrebbe fare al caso tuo. Partiamo dai marchi di fornetti elettrici:

De’Longhi Sfornatutto Maxi;

Moulinex OX4448 Optimo;

Severin TO 2058;

Klarstein Masterchef;

Girmi FE42.

Passiamo ora alle friggitrici ad aria consigliate: