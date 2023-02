Roba davvero da non crederci! Ecco quanto costa la villa dove risiederà Chiara Ferragni durante il Festival di Sanremo

Sei curioso di sapere dove l’imprenditrice digitale dormirà nei giorni del Festival e quanto costa il suo alloggio? Ecco il luogo preciso e il prezzo da capogiro.

Mancano meno di 48 ore alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, e l’emozione è altissima. Giornali e riviste parlano solo di questo, rivelando ogni dettaglio legato ai conduttori, cantanti in gara e ospiti VIP. Quest’anno i padroni di casa saranno 5, ognuno con la propria storia di successo straordinaria.

Si riconferma anche quest’anno come conduttore vero e proprio Amadeus, già amatissimo dal pubblico. I co-conduttori, invece, saranno Gianni Morandi e 4 donne bellissime. Parliamo di Chiara Ferragni, Paola Enogu, Francesca Fagnani e Chiara Francini. Senza dubbio, però, gli occhi di tutti sono concentrati sulla regina delle fashion week, colei che ha reso la moda un vero e proprio strumento per esprimere se stessa.

Stiamo ovviamente parlando di Chiara Ferragni, 35 anni, moglie di Fedez e mamma dei piccoli Leone e Vittoria. Da anni era nell’aria il nome di Chiara tra i volti papabili per la conduzione di Sanremo, e quest’anno ecco arrivato il suo turno.

Dopo mesi di prove, è già da circa 4 giorni che Chiara Ferragni è partita alla volta di Sanremo, dove risiederà per tutto il tempo del festival. Ma dove alloggerà l’imprenditrice digitale in questi giorni intensi?

Roba davvero da non crederci! Ecco quanto costa al giorno e dove si trova la dimora ligure in cui vivrà Chiara Ferragni

Quest’anno il Festival della canzone italiana andrà in onda dal 7 all’11 febbraio, e sono già noti i nomi dei superfavoriti. Come accade sempre, però, anche quest’anno l’attenzione non è tutta rivolta solo alla musica, ma lo è soprattutto nei confronti di Chiara Ferragni.

Tra le tante curiosità che la riguardano, tanti si chiedono in quale lussuosissima dimora risiederà la famosa fashion blogger nei giorni di Sanremo. Secondo le indiscrezioni, Ferragni vivrà a Cipressa, piccolo comune nei dintorni, dove sorge la bellissima Villa Dendi.

Piscina enorme e vista panoramica sul mare

Dalle foto pubblicate dalla Ferragni su Instagram, sembra proprio che la sua postazione attuale sia proprio la famosa Villa Dendi. Sul sito Sotheby’s la stessa villa pare essere in vendita per la cifra di “soli” 5 milioni di euro.

Proprio dall’annuncio presente sul sito, si evince che la villa, che si estende su ben 700 mq, sarebbe circondata da un giardino di 2.600 mq di prato.

Roba davvero da non crederci e per poche persone anche del mondo dello spettacolo! La struttura comprende 8 camere, altrettanti bagni e 3 cucine, in uno stile che combina minimal e classico. L’affaccio sull’esterno, però, è qualcosa di davvero sensazionale. Il prato all’inglese, infatti, comprende anche una meravigliosa piscina, con divanetti e sedie morbide su cui rilassarsi.

La ciliegina sulla torta, però, resta lo spettacolare panorama di cui è possibile godere. La villa, infatti, è affacciata sul blu del mar Ligure, di cui si può godere una vista a dir poco maestosa.

Il prezzo è da capogiro

Tutti i conduttori di Sanremo, si sa, avranno un cachet da capogiro, il che renderà loro possibile fare una vera e propria vita da nababbi. La villa in cui risiederà Chiara Ferragni pare che costi circa 6.000 euro al giorno. Insomma, roba davvero da non crederci, ma bisogna considerare che si tratta di una soluzione esclusiva, che garantirà confort e tranquillità alla famosa imprenditrice.