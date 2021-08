“Dillo alla luna” cantava Vasco Rossi qualche anno fa. E non solo lui, perché questo meraviglioso oggetto celeste ha da sempre ispirato poeti, cantastorie e artisti vari. Luna che ancora adesso è seguita in determinati cicli agricoli per la semina e per i raccolti. Luna che per gli Indiani d’America era più di un semplice strumento pronto a darci luce e a influire sulla vita umana. Ma nessuno sa che i nati nei 3 mesi estivi hanno questi benefici influssi lunari secondo le antiche tradizioni popolari della terra che vedremo assieme in questo articolo.

Partendo dalle fragole di giugno

Sappiamo bene che giugno è sempre stato storicamente il mese delle fragole più buone e dolci dell’anno. È vero che negli ultimi anni grazie all’agricoltura delle serre e alle importazioni del Mediterraneo, le troviamo in vendita già a marzo. Ma secondo le tradizioni di una delle tribù indiane più antiche d’America, gli Algonchini, chi nasce a giugno si lega indissolubilmente a questo frutto. Per gli indiani, infatti questo periodo dell’anno rappresentava proprio la raccolta delle fragole e quindi i nati di giugno si distinguono per impegno. Ma non solo, perché il mese della cosiddetta “luna della fragola” dona ai neonati saggezza e capacità di osservazione.

Nessuno sa che i nati nei 3 mesi estivi hanno questi benefici influssi lunari

Abbiamo appena lasciato il mese di luglio che secondo l’astrologia dei secoli scorsi, donava ai nati del mese l’imprevedibilità. Secondo queste curiose tradizioni, la luna donerebbe ai nostri Lettori nati a luglio molta passionalità e tanto istinto. Attenzione però al rovescio della medaglia, ossia proprio a quell’istintività che può portare a sbagliare per troppa fretta. Però, in compenso, la luna di luglio dona ai suoi nati un senso dell’umorismo così elevato da renderli affascinanti e attraenti.

La luna dello storione

Eccoci infine al mese attuale, quello di agosto, che per le popolazioni indigene che abitavano i grandi laghi del Nord America, significava abbondanza. Era questo, infatti il periodo dell’anno in cui c’era abbondanza di storioni e i pescatori ne facevano scorte anche per i mesi invernali. Ecco allora che secondo la tradizione indiana chi nasce ad agosto è dotato di senso imprenditoriale e di capacità di programmazione.

