Sempre più persone stanno adottando l’idea di acquistare indumenti e pezzi di arredamento in ecopelle, per il suo ridotto impatto ambientale. Il divano è il pezzo di arredamento più usato ma se è in ecopelle potrebbero nascere dei problemi.

La differenza tra la pelle e l’ecopelle sta sostanzialmente nel prezzo. Ecco perché le cose in ecopelle tendono a disgregarsi maggiormente rispetto alla vera pelle. Mentre i mobili in pelle hanno bisogno di essere rigenerati utilizzando anche una semplice crema idratante, quelli in ecopelle vanno trattati con più attenzione. Nessuno sa che basta questo rimedio naturale a costo zero per eliminare le sfaldature dal divano in ecopelle.

Rimedio naturale a costo zero: il latte caldo

Nessuno sa che basta questo rimedio naturale a costo zero per eliminare le sfaldature dal divano in ecopelle. Quando il nostro divano in ecopelle inizia a sgretolarsi o vediamo dei graffi, il rimedio naturale è il latte caldo. Strofiniamo le parti sgretolate con delicatezza sempre con lo stesso verso fino a quando l’ecopelle non sarà diventato morbido e le sfaldature inizieranno a non vedersi più.

Altro rimedio: il latte detergente

Un altro possibile rimedio è il latte detergente che utilizziamo per struccarci. Basta metterne un po’ in un batuffolo di cotone e massaggiare l’ecopelle. Così come si usa la crema idratante per il divano in vera pelle, possiamo usare il latte detergente che ha quasi le stesse azioni della crema.

E se non ci fosse più niente da fare?

Se il nostro divano in ecopelle è troppo rovinato, le sfaldature e i graffi sono abbastanza visibili anche utilizzando i rimedi naturali abbiamo due opzioni. La prima è comprare un colorante apposito e la seconda è ricorrere alla ristrutturazione del divano. È possibile, infatti, armarsi di una bella fantasia in ecopelle e rivestire il nostro divano rovinato.

