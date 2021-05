Tutti avremo visto almeno una volta nella vita, magari dai nostri nonni una pastiglia per la pulizia della dentiera. Ebbene, questa pastiglia effervescente ha tre ingredienti utilissimi: il perborato di sodio, l’acido citrico e il bicarbonato di sodio.

Il perborato di sodio ha funzione sbiancante mentre l’acido citrico è un potente antibatterico.

Le pastiglie per la pulizia delle protesi possono essere un alleato prezioso per svolgere le faccende domestiche. Infatti, nessuno potrebbe mai pensare di usare le pastiglie per la pulizia della dentiera in questo modo straordinario ed efficace.

Pulire le incrostazioni di calcare sul fondo del wc

Se buttiamo una pastiglia per la pulizia della dentiera nel wc la sera prima di coricarsi, il perborato agirà per tutta la notte con un’efficacia sbiancante. Mentre l’acido citrico lascerà un buon profumo.

Oltre a rimuove le incrostazioni di calcare dai punti irraggiungibili con lo scopino, le pastiglie per dentiera eliminano gli odori degli scarichi.

Quando è in arrivo il brutto tempo, infatti, se le tubazioni non sono dotate si corretta areazione, si possono diffondere nel bagno odori sgradevoli.

Anche un malfunzionamento del sifone potrebbe essere all’origine dei cattivi odori provenienti dal bagno.

Le pastiglie per la dentiera possono essere usate, quindi, per rimuovere questa fastidiosa puzza dalle nostre toilette.

Lasciamo agire per tutta la notte e la mattina successiva tiriamo lo sciacquone. Il water sarà perfettamente pulito e deodorato.

Pulire il contenitore dell’acqua della macchina espresso

Molto spesso capita che il contenitore per l’acqua delle macchine per il caffè espresso, essendo in plastica, con l’usura, diventi giallo. Riempiendolo fino al bordo e sciogliendosi una pastiglia per dentiere, dopo mezza giornata a riposo, riacquisterà il colore originario.

Sbiancante per lavaggi a mano

Quando laviamo il bucato a mano, possiamo utilizzare fino tre pastiglie per la pulizia della dentiera per ottenere la biancheria più bianca e più brillante. Anche senza candeggina.

Lasciamo in ammollo, però, almeno un’oretta prima di sciacquare.

Le pastiglie per la dentiera sono molto efficaci anche per togliere gli aloni gialli sulle magliette provocati dal sudore delle ascelle.

Lasciamo sempre agire tre pastiglie per un’ora e poi sciacquiamo.

Pulire le infradito

Prepariamo un secchio pieno d’acqua e in esso facciamo disciogliere due pastiglie per la dentiera. Lasciamo in ammollo le nostre ciabattine infradito e dopo un’ora saranno come appena acquistate!

Ecco svelato, dunque, perchè nessuno potrebbe mai pensare di usare le pastiglie per la pulizia della dentiera in questo modo straordinario ed efficace.

