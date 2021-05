Le ortensie le conosciamo tutti, sono maestose e colorate piante ornamentali che rendono vivo il nostro giardino in questa stagione primaverile ed estiva.

Ovviamente se vogliamo permetterle di fiorire anno dopo anno bisogna dedicarle le giuste attenzioni e cure, irrigandole e concimandole a dovere.

Nessuno lo sa ma per coltivare meravigliose e rigogliose ortensie basta questo concime naturale a costo zero, scopriamolo assieme.

Descrizione

Stiamo parlando dei lupini macinati, ottimo concime qualitativo per le piante acidofile come le ortensie, cioè che richiede un pH basso del terreno.

Nessuno ci penserebbe, perché immaginiamo questo legume più come a uno snack gustoso da sgranocchiare.

Invece ha varie funzioni, tra cui anche quella di garantire il benessere delle nostre piante, migliorando addirittura le condizioni del nostro terreno.

È un concime ideale perché non ha odore, al contrario dello stallatico che per questa ragione non è particolarmente adatto alle piante del balcone.

Inoltre, il lupino essendo un concime a lenta cessione, non teme le piogge tipiche primaverili non essendoci il pericolo di essere lavato via.

Questo concime deve essere interrato superficialmente, e dopo aver bagnato bene il terreno avverrà il processo di degradazione della parte organica.

In poche parole, i nostri lupini macinati rilasciano l’azoto, che è indispensabile per la crescita vegetativa delle nostre ortensie.

Procedimento

Il procedimento per preparare questo concime organico fai da te è abbastanza semplice: dopo aver raccolto e pulito il baccello, basterà farlo essiccare in un luogo asciutto e fresco, garantendo comunque una buona ventilazione.

Il procedimento di essiccazione dura circa un mese e bisogna sempre controllare che non vengano attaccati da parassiti.

Una volta essiccato, procediamo alla macinatura (è sufficiente quella grezza) aiutandoci con un macina-farina, se ne abbiamo a disposizione.

Altrimenti, possiamo trovarli nei negozi specializzati dove troveremo le dosi indicate da utilizzare sull’etichetta del prodotto.

