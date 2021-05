Le zanzare iniziano a tormentarci con l’arrivo della bella stagione. Tutto quello che possiamo fare è cercare di combatterle usando zanzariere, piante aromatiche e repellenti. Quello che non tutti sanno è che possiamo preparare un repellente molto efficace usando prodotti che tutti abbiamo in casa. A molti danno fastidio ma pochi conoscono il trucco geniale e semplice per tenere definitivamente lontane le zanzare dalla nostra casa.

Come realizzarlo

Per preparare questo efficace rimedio naturale abbiamo bisogno di una ciotola in terracotta, possibilmente con la base fonda. All’interno di questa ciotola, mettiamo qualche pezzo di carbonella. Con l’aiuto di qualche pezzetto di carta, facciamo bruciare il carbone. Intanto, utilizzando un frullatore oppure con un coltello tritiamo finemente delle bucce d’aglio e dei chiodi di garofano. A questi aggiungiamo anche del timo, lavanda, menta, citronella e infine della calendula. Uniamo il tutto alla carbonella e vedremo che le zanzare non si avvicineranno alla nostra casa.

Perché è efficace

Dopo aver spiegato come realizzare questo repellente naturale, spieghiamo perché questo sia così efficace. La carbonella ci serve per creare il calore utile per diffondere il profumo dei nostri ingredienti. L’aglio e la sua buccia contengono solforati e questi tengono lontani gli insetti. Inoltre, anche i chiodi di garofano sono molto utilizzati nei nostri orti per tenere lontane zanzare, funghi e insetti. La citronella è la pianta forse più utilizzata per tenere lontane le zanzare e, in generale, tutte le erbe aromatiche ci aiuteranno per questo scopo. Queste sostanze repellenti sono del tutto naturali e non faranno male all’ambiente, a noi e ai nostri animali.

Consigli

Raccomandiamo di non poggiare il nostro recipiente in terracotta su tovaglie in stoffa o in plastica o direttamente su tavoli in legno. Il forte calore potrebbe infatti rovinare o bruciare le nostre tovaglie. Il luogo migliore è un davanzale in marmo o in pietra, in prossimità di una finestra o all’ingresso della porta di casa. A molti danno fastidio ma pochi conoscono il trucco geniale e semplice per tenere definitivamente lontane le zanzare dalla nostra casa. Adesso possiamo provarlo e dire addio finalmente alle zanzare.

