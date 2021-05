Siamo finalmente tornati a una situazione che permette ai più fortunati di poter girare in quasi totale libertà. Ad ora andare all’estero è quasi precluso, ma vediamo come visitare dei posti sorprendenti all’interno della nostra meravigliosa penisola. Spieghiamo in sintesi quali sono i tre magici posti in Italia che ci permetteranno di volare con la fantasia in mete esotiche e lontane a poco prezzo.

La chiesa russa a San Remo (Liguria)

Nella splendida località ligure di San Remo oltre ai consueti punti di interesse si erge una costruzione molto particolare. Si tratta della Chiesa di Cristo Salvatore. Questo luogo di culto ha infatti un’architettura molto particolare e colorata che richiama fortemente quella del palazzo del Cremlino a Mosca. È stata eretta a inizio Novecento da parte di una enclave di turisti russi che si recavano nella comunità ligure per motivi curativi.

Il trekking Lame Rosse (Marche)

Per i più sportivi ci sono dei percorsi di trekking specifici. Non tutti però sanno che quello delle Lame rosse di Fiastra è molto simile a dei panorami che si possono trovare solo negli Stati Uniti o in Giordania, nel contesto del gran Canyon di Petra. Il tragitto è lungo 7 km e ci si mette circa tre e mezza per percorrerlo tutto.

La rocchetta Mattei (Emilia Romagna)

In provincia di Bologna sorge la Rocchetta Mattei, un edificio in stile moresco che sembra ispirato alle costruzioni tipiche del sud della Spagna. In particolare ricorda uno dei punti più belli e suggestivi dell’Andalusia, la Mezquita di Cordoba.

Oggi abbiamo come illustrato quali sono i tre magici posti in Italia che ci permetteranno di volare con la fantasia in mete esotiche e lontane a poco prezzo. Se si è interessati a scoprire altre interessanti località da visitare, basta cliccare qui e leggere questo articolo: “Questa incantevole isola greca quasi sconosciuta può essere la soluzione per una vacanza economica e meravigliosa”.