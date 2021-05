Quando si utilizzano la frutta e la verdura per preparare diversi tipi di piatti ci si ritrova con moltissime bucce da gettare via.

Non è raro chiedersi se esistono dei modi per riciclare queste bucce.

Frequentemente, infatti si ritiene che sprecarle potrebbe essere un vero peccato. In questo articolo si spiegherà al Lettore come riciclare le bucce del limone in un modo davvero creativo a cui pochissimi pensano.

Il limone è uno degli agrumi più amati e utilizzati in cucina. Ricco di proprietà benefiche tra cui antiossidanti e vitamine è perfetto per fare il pieno di energia. Ma ecco come riciclare le bucce in modo geniale.

Sembra pazzesco ma tutti stanno utilizzando le bucce di limone in questo modo geniale e innovativo

Per utilizzare in modo molto creativo delle bucce di limone, infatti, bisognerà far lavorare un po’ l’immaginazione. Sembra incredibile ma delle semplici bucce di limone, infatti, possono essere trasformate in bellissime candele.

Ma come realizzare queste candele? Bisognerà procurarsi delle bucce di un limone medio grande, della cera per candele e degli stoppini.

La realizzazione è, infatti, molto semplice. Prendere i limoni e tagliarli a metà prima di eliminare la polpa.

Dopo avere eliminato la polpa è importante conservarla, potrà essere utilizzata nei modi più diversi.

Prendere la cera e metterla a scaldare in un contenitore mescolando bene fino al suo completo scioglimento.

A questo punto asciugare l’interno delle bucce del limone con un pezzo di carta e inserire all’interno la cera.

Prima di inserire la cera, però, sarà importante sistemare con attenzione lo stoppino al centro.

Dopo aver lasciato asciugare la cera per alcune ore sarà possibile utilizzare la candela. Sarebbe preferibile aspettare circa quattro ore prima di accenderla.

Nel caso in cui lo stoppino risultasse troppo lungo si consiglia di accorciarlo un po’.

In poco tempo e con pochissimo costo la candela sarà pronta per esser utilizzata ed emanerà anche un gradevole profumo di limone.

Ecco spiegato perché sembra pazzesco ma tutti stanno utilizzando le bucce di limone in questo modo geniale e innovativo.

