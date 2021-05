Noi italiani siamo fortunati perché viviamo in un Paese ricco di bellezza da tutti i punti di vista. Alle affascinanti città medievali, uniamo meraviglie naturali mozzafiato. Il dramma è che una vita intera forse non ci basterà a conoscere tutti i luoghi degni di nota del Belpaese. Un tipo di turismo che può aiutare a farlo è quello itinerante. Visitare l’Italia a piedi, lentamente e gustando ogni tappa, è possibile grazie ai numerosi cammini che la percorrono in lungo e in largo. Stiamo parlando della Via Francigena, della Via degli Dei, del Cammino di San Benedetto e di quello delle Pievi. Abbiamo l’imbarazzo della scelta, da Nord a Sud. Ma nessuno conosce il nuovo cammino zaino in spalla che attraversa le meraviglie storiche e naturali di questa regione italiana selvaggia e incontaminata. Vediamo di cosa si tratta e perché è un’ipotesi da tenere in considerazione per le nostre prossime avventure.

Una terra tutta da scoprire, senza spendere troppo

Benché sia una terra ancora poco esplorata, l’Abruzzo è davvero uno scrigno pieno di tesori. L’alternanza dei popoli che l’hanno abitata e la diversità ambientale la rendono una delle regioni più affascinanti di tutta Italia. Si possono scalare le pareti del Gran Sasso e la Majella, come godere dei frutti del mare sui trabocchi, tipici della zona di Vasto. In più, essendo una terra inesplorata, è ancora molto economica. Per visitarlo interamente, da oggi basterà incamminarsi su una nuova rete di sentieri che si districa per circa 600 chilometri attraverso le sue meraviglie.

È nato da poco un nuovo sentiero che attraversa l’Abruzzo. Si chiama Via dei Marsi, fortemente voluta e finanziata dalla Regione. Si tratta di un itinerario storico, artistico e naturale che parte si concentra prevalentemente nella zona della Marsica. Il percorso ha il suo fulcro attorno alla cittadina di Avezzano. La sua origine è nel Parco Sirente Velino, da cui attraversa la riserva del Monte Salviano per poi sfociare nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Da questa estate i turisti potranno incamminarsi zaino in spalla lungo questa nuova via. Vivranno un’esperienza unica e scopriranno una terra troppo spesso sottovalutata.

