Non è certo la scoperta dell’acqua calda che la pandemia abbia portato con sé nuovi e ulteriori malesseri. Adesso, secondo i medici c’è un nuovo tipo di mal di testa che aggredisce soprattutto le donne ed è legato alla pandemia. Parliamo del “mal di testa da smart working”, per le donne costrette a lavorare da casa davanti al monitor. Si tratta per lo più di infiammazioni muscolo-tensive, che colpiscono maggiormente le donne degli uomini. Cerchiamo di capirne qualcosa in più in questo articolo dei nostri Esperti.

Cosa ha provocato l’insorgere di questa nuova emicrania

C’è un nuovo tipo di mal di testa che aggredisce soprattutto le donne ed è legato alla pandemia, causato da:

postura scorretta o mantenuta per troppe ore;

impossibilità di fare alcuni degli sport perfetti per guarire.

L’abbiamo sopra accennato, il mal di testa da smart working colpisce a livello muscolare e di tensione del sistema nervoso. Quindi, mantenersi a lungo nella stessa posizione lavorativa e, soprattutto non avere la possibilità di andare in piscina e in palestra ha complicato le cose.

Cosa accade al nostro organismo in questo caso

A provocare nella maggior parte dei casi questi dolori è l’accumulo di acido lattico, che, unito allo stress e ai pensieri, forma una vera e propria bomba. È soprattutto lo stress a provocare quindi queste fastidiose contratture muscolari, che possiamo prevenire con dello stretching e dello yoga. Una muscolatura allenata, tonica ed elasticizzata difficilmente ci causerà problemi di questo genere. Se il mal di testa è intenso, non sottovalutiamo eventuali problemi legati alla pressione arteriosa. Rechiamoci dal medico o in farmacia e proviamola. Potrebbe essere fuori controllo e, per questo causarci ulteriori mali di testa.

Come aggredire il mal di testa da smart working

Come sempre, prima cosa da fare è consultare il medico, che ci prescriverà anche dei semplici antidolorifici da banco per alleviare almeno l’infiammazione. A livello naturale, potremmo anche ricorrere ad arnica e artiglio del diavolo. Senza considerare che potrebbe mancarci del magnesio, da ristabilire con un integratore, magari unito al potassio. Cosa che non fa mai male per la tensione della muscolatura.

