Pulizie brillanti in casa. Nel nostro appartamento possiamo trovare moltissimi arredi un pochino spenti, dall’aria triste. Questo perché hanno bisogno di una bella lucidata. Come la si dà all’argenteria, perché sennò perderebbe brillantezza, dobbiamo darla anche ai rubinetti di casa. E spesso usare solo il detergente non basta. Questo sicuramente pulirà e disinfetterà l’oggetto, ma non lo renderà lucido, mentre invece un prodotto che usiamo tutti i giorni potrebbe aiutarci.

Per l’argento esiste un prodotto specifico che possiamo comprare al supermercato. E conviene sempre affidarsi a prodotti realizzati solo per una specifica funzione, soprattutto se si tratta di oggetti delicati. Se usiamo un prodotto non indicato, o magari troppo aggressivo, il rischio di rovinare l’argenteria è alto.

I rubinetti di casa, invece, possiamo pulirli in modo diverso. Solitamente questi sono realizzati in ottone oppure in acciaio. Il materiale più diffuso è l’ottone, che è una lega ossidabile tra rame e zinco. Poi ci sono gli ottoni ternari e quaternari, i quali prevedono un altro elemento chimico. Ma solitamente per la rubinetteria è il classico rame e zinco.

Nessuno ci pensa mai ma per lucidare i rubinetti di casa basterebbe questo comunissimo prodotto

Per lucidare i nostri rubinetti potremmo dunque usare un prodotto comunissimo. Prima di usarlo, però, dobbiamo lavare il rubinetto.

La procedura è quindi la stessa, ovvero utilizziamo il solito detergente che usiamo per il bagno e grattiamo via lo sporco con una spugna. Si consiglia sempre di usare un prodotto anticalcare, dato che nelle zone in cui c’è acqua potremmo trovare incrostazioni.

Una volta che abbiamo lavato per bene rubinetti, lavandino, sanitari e doccia, allora possiamo passare alla lucidatura. E per farlo possiamo usare semplicemente il dentifricio. Se le superfici del bagno sono in marmo, invece, ricordiamoci sempre di usare prodotti delicati.

E anche in questo caso è veramente un gioco da ragazzi. Basterà mettere un pochino di dentifricio sulla spugnetta e poi passarlo delicatamente sul rubinetto. Passiamolo bene su tutti i lati e poi sciacquiamolo accuratamente.

Una volta che avremo finito il nostro rubinetto tornerà a splendere. Se ha perso la sua brillantezza ormai da un po’ di tempo, allora sarà necessario insistere un pochino.

E il dentifricio le nonne lo usavano anche per le docce e per il rubinetto della cucina. Insomma, un metodo casalingo veramente sorprendente che non dobbiamo, però, dimenticarci. Perché, spesso, quando laviamo casa usiamo solo il detergente, invece dobbiamo ricordarci anche di lucidare i rubinetti.

E così nessuno ci pensa mai ma per lucidare i rubinetti le nonne usavano il dentifricio.

