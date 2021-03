Per via della pandemia da Covid 19, è aumentata moltissimo la richiesta di persone specializzate, in particolare in alcuni settori che si sono dimostrati resistenti alla crisi.

Nessuno ci crederà ma sono queste alcune professioni su cui puntare assolutamente oggi per trovare lavoro e che andremo qui di seguito ad esaminare. Il tutto parte da un’indagine fatta da LinkedIn, di cui noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già accennato in un precedente articolo.

Nelle prossime righe nessuno ci crederà ma sono queste alcune professioni su cui puntare assolutamente oggi per trovare lavoro e che vedremo nel dettaglio.

Il settore finanziario

Iniziamo dal settore finanza. Il 2020 è sicuramente stato un anno molto difficile per il settore finanziario per via del Covid 19 a causa del suo impatto economicamente negativo.

Infatti, la pandemia ha messo in ginocchio molte imprese italiane. La Banca d’Italia, in una sua ricerca, ha sottolineato l’alto rischio che nel 2022 falliscano circa 19 aziende al giorno per colpa del Covid 19.

Proprio durante il periodo di lockdown, la tanta richiesta di prestiti per sopravvivere da parte delle aziende, ha fatto aumentare una certa richiesta lavorativa. Ovvero la domanda di esperti finanziari fra cui: contabili, gestori d’investimenti, e consulenti bancari.

In particolare, questa richiesta è maggiore nelle città di Brescia, Milano e Lecce. Le competenze richieste sono: bancarie, Private Banking, mercati finanziari, contabilità generale e rischio di credito.

Anche il settore immobiliare è in crescita

Passando al secondo settore troviamo quello immobiliare. Infatti, le limitazioni agli spostamenti causate dalle restrizioni per la pandemia, hanno fatto si che molte persone passassero più tempo in casa con nuove esigenze.

Fra queste vi sono la necessità di un balcone, di un giardino e di un cosiddetto home office. Queste richieste, insieme ad una riduzione dei tassi di interesse sui mutui, ha portato ad un aumento del settore immobiliare del 64% rispetto al 2019.

La richiesta di lavoro in questo campo è molto elevata nelle città di Milano, Savona, Bologna, Torino e Roma. Le maggiori competenze richieste sono: sviluppo immobiliare, investimenti immobiliari, transazioni immobiliari ed immobili residenziali.

Maggiori richieste di giornalisti

Il terzo settore maggiormente in crescita in questo ultimo anno, è quello legato alle notizie e al giornalismo. In particolare, è cresciuta la domanda di professionisti del settore non solo giornalistico ma anche televisivo.

Si ipotizza che ci possa essere un aumento annuo pari al 3% fino al 2024. Le principali competenze oltre al giornalismo sono: relazioni pubbliche, redazione, giornalismo televisivo e saper fare televisione.

Personale specializzato addetto alle vendite e allo sviluppo aziendale

Infine, quarto ed ultimo settore in crescita è quello dello sviluppo aziendale e delle vendite. Molte aziende si sono dovute adattare alle nuove dinamiche create dal Covid 19 ed è cresciuta la domanda di esperti competenti.

Si parla di soggetti in grado di aiutare sia le aziende sia i clienti a prendere le decisioni di investimento strategico. I ruoli maggiormente domandati sono il consulente strategico e in sviluppo aziendale, e il responsabile del team di vendite.

Le città dove la richiesta è più alta sono Savona, Torino e Milano. Infine, le competenze riguardano il business planning, la negoziazione, la strategia aziendale e lo sviluppo aziendale. Oltre anche all’analisi di mercato, la risoluzione di problemi e la gestione degli account.

Concludendo, sembrerà incredibile e nessuno ci crederà ma sono queste alcune professioni su cui puntare assolutamente oggi per trovare lavoro.