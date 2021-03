Può succedere che mentre si sta lavorando si interrompa la connessione internet causando un disagio poiché, oggi, molto del lavoro si volge online tramite l’utilizzo di un pc.

Questo può, a volte, costare del denaro oppure la perdita di occasioni lavorative importanti per l’impossibilità di candidarsi attraverso le applicazioni online.

Quindi, quali sono i vari motivi che bisogna assolutamente sapere se la rete Wi-Fi non funziona? Bisogna precisare che a volte può essere la rete wireless che non funziona ma in altri casi ciò che causa problemi, invece, è il router.

Quest’ultimo per svariati motivi potrebbe non ricevere alcun dato Internet. È un problema semplice da individuare perché vi sono le tacche del segnale Wi-Fi presenti ma non c’è la connessione. Pertanto, cosa si può fare in questo caso?

Verificare il buon funzionamento del router

Innanzitutto, si deve riavviare il router perché può essere che la comunicazione tra quest’ultimo e l’Internet Service Provider (ISP) può avere un problema temporaneo che si può risolvere con il semplice riavvio.

In questo caso il problema si risolve in poco tempo. Se invece, ciò non dovesse accadere, è necessario passare ad un altro modo. Infatti, bisognerà scollegare l’alimentazione del router per almeno 2/3 minuti e successivamente riavviarlo.

Controllare sia la rete a cui si è collegati sia la password del Wi-Fi

Tra i vari motivi che bisogna assolutamente sapere se la rete Wi-Fi non funziona, c’è quello di dover reinserire la password del Wi-Fi. Infatti, può succedere che non ci si riesce a connettere ad Internet poiché non si è connessi al Wi-Fi del router.

Tipica situazione di chi si connette ad un hotspot pubblico per cui si dispone di una vecchia password che necessita quindi di essere reimpostata. Fatto ciò, si dovrebbe riuscire a navigare tranquillamente.

Infine, altro problema fastidioso, è essere connessi alla rete sbagliata. Può succedere che il nostro pc o dispositivo stia cercando la connessione alla rete di un vicino e poiché non ha la password corretta ovviamente non si potrà accedere alla rete Internet. Per questa ragione è sempre bene controllare che il dispositivo sia connesso alla nostra rete.