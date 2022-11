Mai più carote molli nel frigo con questo trucchetto semplicissimo che le mantiene croccanti a lungo

Capita a molti di noi di dimenticare qualche verdura in frigo. Alcune sono irrimediabilmente compromesse nel giro di pochissimi giorni, altre si possono conservare a lungo, ma sapore o consistenza possono essere compromessi. È il caso delle carote, che possono diventare mollicce, gommose o stantie anche se conservate in frigorifero. Se non ci sono tracce di muffa, sono comunque buone da mangiare. Ma perché rassegnarsi a delle carote molli quando basta un semplice trucchetto per mantenerle croccanti molto più a lungo? Vediamo di cosa si tratta.

Togliamo le foglie e riponiamole lontano dalla frutta

La prima regola è di eliminare le foglie della carota. Se le lasciamo, infatti, le foglie tendono ad assorbire liquidi e nutrienti dalla radice, facendo appassire la carota più in fretta. Eliminiamo dunque le foglie (ma non buttiamole: sono ottime per preparare una tisana o per insaporire un’insalata). Inoltre, ricordiamoci di non riporre mai le carote vicino alla frutta. L’etilene emesso dalla frutta durante la maturazione, infatti, rischia di far “invecchiare” più in fretta le nostre carote. Questo vale in particolar modo per frutti quali mele, kiwi, pesche o cachi, che andrebbero tenuti sempre separati da altra frutta e verdura.

Mai più carote molli nel frigo se le riponiamo in un contenitore con dell’acqua

Una volta eliminate le foglie e scelto il posto dove conservare le nostre carote, passiamo al trucchetto vero e proprio: consiste nel sistemare le carote in un contenitore con dell’acqua. Proprio come qualsiasi altra radice, infatti, le carote assorbono i liquidi. Questo permette loro di mantenersi succose e croccanti molto più a lungo che se fossero in un ambiente asciutto.

Attenzione però: non rimuoviamo la buccia. Le carote vanno solo sciacquate e poi riposte in un contenitore con dell’acqua. Possiamo scegliere un contenitore basso e largo, in cui disporre le carote orizzontalmente, oppure un contenitore alto e stretto, come ad esempio un barattolo di vetro, in cui andremo a riporre le carote a mazzo.

Se le conserviamo nella sabbia possono durare mesi

Non avremo mai più carote molli nel frigo se le sistemiamo in un contenitore con dell’acqua. Ma molti non sanno che esiste un altro trucchetto per far durare le carote anche per mesi: consiste nel conservarle in un contenitore con della sabbia. Proprio così: se conserviamo le carote in un luogo fresco e asciutto in un contenitore pieno di sabbia potranno durare anche per diversi mesi. Ricordiamo di coprirle ma non con un coperchio a tenuta stagna, per permettere all’aria di circolare, e avremo delle carote perfette anche per lungo tempo.