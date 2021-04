Ci sono alcune parti della casa che, per un motivo o per un altro, non puliamo mai con la frequenza che invece meriterebbero. Parliamo ovviamente di angoli e strumenti poco visibili, che non includiamo durante le pulizie superficiali e svolte di fretta. Eppure col tempo, se trascurati a lungo, andranno a rovinarsi molto. E a quel punto sarà per noi difficilissimo, se non impossibile, ridonargli l’immagine di quando li avevamo acquistati.

Metodi facili e veloci

Per ovviare a questo problema di molti solamente una cosa potrebbe aiutare. Ovvero quella di conoscere metodi facili e veloci che ci permettano di pulire anche questi angoli di casa solitamente trascurati. In questo modo infatti avremmo meno scuse per evitare di donare loro la giusta manutenzione. Bene, proprio con questo obbiettivo, oggi andiamo a svelare una tecnica fantastica per lucidare una di queste parti dell’abitazione. Vediamo di che si tratta. Dunque ecco come i tappi dei lavandini saranno brillanti come mai prima grazie a questo preziosissimo scarto.

Detto fatto

Questo metodo è fantastico per un motivo molto semplice. Per essere messo in pratica non avrà bisogno di nulla, se non di un alimento che al novantanove per cento sarà già presente in casa. Ovvero del succo di limone. Infatti quando facciamo la limonata o utilizziamo l’agrume per una determinata ricetta, conserviamo sempre il succo in eccesso che non abbiamo sfruttato. Potrà tornarci utile in mille modi. Soprattutto in questo che andremo a svelare. Ecco come procedere. Dunque prendiamo i tappi che vogliamo pulire e inseriamoli in una bacinella riempita con acqua e succo di limone.

Lasciamoli all’interno del recipiente per circa venti minuti, e tiriamoli fuori per goderci il risultato. Come molti sapranno il limone detiene una proprietà corrosiva e antibatterica non indifferente. Di conseguenza tutte le componenti, come calcare e ruggine, colpevoli di sporcare e incrostare i tappi dei lavandini saranno efficientemente eliminate. E potremo finalmente ridonare al bagno un lavandino pulito e splendente, anche nei minimi particolari. Non ci resta che provare e vedere se funziona. Ecco quindi scoperto come i tappi dei lavandini saranno brillanti come mai prima grazie a questo preziosissimo scarto.