Dal titolo dell’articolo si potrebbe pensare a un qualche consiglio sul risparmio. Non buttare via delle cose è senza dubbio il primo passo per iniziare a risparmiare un po’ di soldi. Noi di ProiezionidiBorsa ne siamo intimamente convinti, tanto da aver proposto al Lettore uno studio approfondito in merito. La nostra analisi sul risparmio di tutti i giorni si può consultare proprio qui.

Oggi, però, vogliamo parlare di pulizia, e in particolare della pulizia della casa. Come? Nessuno butterà mai più via le bustine del thè usate sapendo questa cosa.

Le bustine del thè usate e il loro grandissimo riutilizzo

Quando andiamo a disporre tutte le bustine del thè in un contenitore di vetro dobbiamo andare a sincerarci essenzialmente di due cose.

La prima è relativa alla chiusura del contenitore: deve, infatti, essere chiuso ermeticamente. Non dobbiamo perdere assolutamente tutto questo ben di Dio.

La seconda è il luogo di conservazione: dobbiamo necessariamente conservare questo contenitore in frigo, per non far perdere nessuna di queste due proprietà alle bustine.

Perché tutta questa attenzione alle bustine di vetro? Ebbene, perché il concentrato d’acqua e di thè che contengono è perfetto per pulire il legno. Il thè migliore di tutti per questa operazione è senza dubbio il thè nero, ma anche quello verde porta molteplici benefici.

Come fare

Se vogliamo proprio seguire la regola degli esperti, dovremmo seguire questa procedura. Infatti, dovremmo andare a prendere il liquido che le bustine di thè hanno rilasciato nel contenitore e versarlo in uno spruzzino.

A quel punto, potremmo spruzzare il thè sui mobili in legno e vedere grandissimi risultati. Ciò che Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo è però la seguente cosa.

Se abbiamo mobili in legno pregiatissimo, forse è comunque meglio continuare a usare quei prodotti specifici per la pulizia. Se, invece, abbiamo mobili di un legno meno pregiato e amiamo sperimentare e dare un tocco di colore alla nostra quotidianità, proviamo questo nuovo metodo. Ne saremo estremamente soddisfatti. Infatti, nessuno butterà mai più via le bustine del thè usate sapendo questa cosa.