Quando si parla di risparmio, soldi e stipendi ci sono subito i moralizzatori che puntano il dito. In sintesi, pensano che chi non riesce a risparmiare è perché non è una persona accorta. Peggio ancora, dicono sempre i moralizzatori, che quasi se lo merita di non risparmiare.

Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo adottare un altro punto di vista. Opposto quasi, ma comunque lontano da questioni di morale. Non c’è una vita umana migliore delle altre, e nemmeno una scelta migliore delle altre. Dobbiamo soltanto essere consapevoli che le scelte costano. In questo caso, analizziamo i costi economici e vediamo dove possiamo tagliare. Ecco il trucco per risparmiare almeno 10 euro al giorno molto facilmente.

Basta caffè fuori

Il caffè al bar è una tentazione irresistibile. Che sia di prima mattina, alle 10, dopo pranzo o, per i più temerari, anche nel pomeriggio, o dopo cena, è sempre ben accetto. Tuttavia, il suo prezzo varia da 90 centesimi a 1 euro e 20 centesimi. Basta prenderne due o tre e sono più di tre euro spesi.

Basta sigarette

Per chi è fumatore, caffè e sigaretta è un tango perfetto. Tuttavia, oltre ai manifesti danni alla salute, le sigarette sono anche una voragine di soldi che parte in fumo. Metafora non potrebbe essere più azzeccata in questo caso. In media, un pacchetto costa sui 5 euro. Siamo già a 8 euro

Basta caramelle e dolciumi vari

Magari tra i nostri Lettori ci sono anche molti non fumatori, ma sfido la sorte a sapere se non si sono anche dei golosi. Caramelle e dolciumi vari costano almeno 1 euro, aggiungiamolo gli 8 di prima e fa 9.

Basta giornali cartacei

Bellissima abitudine comprarsi il quotidiano cartaceo. Bellissima e utilissima per la nostra democrazia aggiungerei. Tuttavia, i principali quotidiani nazionali offrono varie soluzioni online che possono farci risparmiare molti soldi. Costava almeno un euro, e con i 9 di prima fanno 10. Ecco il trucco per risparmiare almeno 10 euro al giorno molto facilmente.