Soddisfare tutti a tavola non è una cosa semplice, a maggior ragione se poi abbiamo invitati a casa. Come ben sappiamo le preferenze tra un piatto e un altro variano per via di diversi fattori, primo tra tutti il nostro gusto personale. Ci sono persone che amano piatti semplici ma gustosi, altri che adorano piatti complessi che prevedono un mix di sapori, altri che preferiscono piatti speziati.

Dilettarsi in cucina oggi risulta anche divertente per chi ama cucinare e una delizia per chi ama mangiare. Grazie alla multiculturalità è facile prendere in prestito piatti da altre parti dal mondo. Ci stiamo sempre di più abituando a mangiare altre pietanze. Quindi, oltre al classico piatto cinese o giapponese, adesso conosciamo anche piatti africani o indiani.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’assaggio di questi piatti ci permette di conoscere nuove pietanze, nuove culture e ci permette di viaggiare stando comodamente seduti a tavola.

Ecco l’antipasto tunisino facile e veloce da preparare che farà impazzire tutti a tavola

Ci sono dei piatti che sono conosciuti più di altri, ad esempio il riso alla cantonese, gli involtini primavera, il sushi e tanti altri. Ad ogni cultura abbiamo un piatto di riferimento per quanto riguarda i piatti tunisini o comunque del nord africa, tendiamo a pensare al cous cous. Ma in realtà esistono tanti piatti altrettanto gustosi, in questo articolo indicheremo un antipasto molto saporito e facile da fare.

Ecco l’antipasto tunisino facile e veloce preparare che farà impazzire tutti a tavola. Questo è veramente molto facile da realizzare e gli ingredienti da utilizzare sono anche economici.

Ingredienti e procedimento

4 patate lesse;

3 tonno in scatola già sgocciolato;

2 uova;

capperi q.b.;

prezzemolo tritato q.b.;

fogli di brick

sale e pepe q.b.

olio di semi per friggere

Prendiamo le nostre patate lesse e con l’aiuto di una forchetta iniziamo a schiacciarle, uniamo il tonno e poi l’uovo in un contenitore. Laviamo e tritiamo il prezzemolo e aggiungiamolo al composto di patate, tonno e uovo aggiungiamo anche il sale e il pepe.

Adesso prendiamo il brick e mettiamo il composto con qualche cappero possiamo chiuderlo a rettangolo, triangolo oppure arrotolarlo su se stesso. Il brick lo possiamo acquistare in negozi specializzati nella vendita di prodotti esotici e non solo.

In una padella, intanto, riscaldiamo l’olio di semi, una volta farciti i nostri brick possiamo metterli nell’olio. Prestiamo attenzione che l’olio sia ben caldo cosi da ottenere i brick dorati e croccanti. Consigliamo di servirli a tavola ben caldi, il risultato lascerà a bocca aperta non solo chi ha cucinato ma anche coloro che lo assaggeranno.

Ecco l’antipasto tunisino facile e veloce da preparare che farà impazzire tutti a tavola.