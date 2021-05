La scorsa settimana si è rilevata di grande auspicio per la ripresa della stagione estiva 2021. Progressivamente il coprifuoco è stato portato dalle 22 alle 23, per terminare del tutto il 21 Giugno. Una notizia che ha creato in noi un senso di felicità. Per un lungo periodo alcuni hanno patito le restrizioni necessarie per il superamento di questa pandemia. Fino a questa notizia, molti erano preoccupati per la stagione estiva.

Invece piano piano si sta vedendo uno spiraglio di ritorno alla normalità, supportata ovviamente dall’incremento dei vaccini.

Molti di noi stanno programmando le loro prossime vacanze prevalentemente verso mete italiane, alla scoperta del nostro bel Paese. A proposito di posti incantati, consigliamo la lettura dell’articolo Perché visitare la riserva naturalistica più incantevole d’ Italia che sorprende per la sua flora incontaminata e per le sue spiagge caraibiche .

Non solo programmi per l’estate ma finalmente si potranno festeggiare anche tutte le nostre attese cerimonie

Oltre all’allungamento e sospensione del coprifuoco, un’altra buona notizia arriva dal Governo. Tutti coloro che hanno un importante evento da celebrare finalmente possono tornare a farlo. Ovviamente c’è soltanto una clausola da rispettare, ovvero il possesso del famosissimo Green Pass. Un certificato di avvenuta e completa vaccinazione. Oppure, in assenza, l’esito negativo ad un tampone eseguito due giorni prima dell’evento.

Le giovani coppie quindi possono tirare un sospiro di sollievo e finalmente celebrare il grande giorno. Ma nessuno avrebbe mai potuto credere che la pandemia avrebbe cambiato perfino le torte nuziali trasformandole in favolosi esempi di ingegneria culinaria.

Le novità derivanti dalla pandemia da Covid 19 cambiano anche le più tradizionali torte nuziali senza rinunciare però ad un risultato finale stupefacente

Il campo della grande ristorazione e quindi dei ricevimenti si sta preparando a questa grande novità. Tutto in regola con le normative vigenti nel rispetto del contenimento di questo virus.

Oggi sul web, per le cerimonie dell’estate 2021 spopolano le cosiddette torte monoporzione. Torri ricoperte da muffin, cheesecake e tantissimi altri prodotti da consumare singolarmente. Anche la pasticceria si adatta al Covid e ci viene in aiuto con queste idee a dir poco geniali.