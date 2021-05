In tanti hanno cercato la possibilità di fuoriuscire dal perimetro delle regole prima della loro scadenza. La maggioranza degli italiani, però, quelle regole le ha rispettate. E ora si chiede cosa fare non appena queste regole non esistano più. Ecco la prima e la più importante cosa da fare quando non ci sarà più il coprifuoco che limita le nostre giornate da mesi.

Coprifuoco e lockdown

Coprifuoco e lockdown sono due parole che non dimenticheremo facilmente. Certo, non si tratta solo di parole. Nella nostra testa non pensiamo né all’etimologia né al loro significato.

Ciò che pensiamo quando le pronunciamo o quando le sentiamo, sono tutte le nostre paure e le limitazioni. In pochi, forse, si sono resi conto che da più di un anno i Governi del Mondo hanno dovuto prendere delle misure molto serie. Scelte molto impopolari per frenare questa emorragia.

I contagi da Covid 19 e i relativi morti hanno scosso le coscienze del Mondo, e hanno spinto i Governi a chiuderci letteralmente in casa.

Ora che sembra che la tempesta sia passata, cerchiamo di pensare al futuro e alle belle cose da fare.

Ecco la prima e la più importante cosa da fare quando non ci sarà più il coprifuoco che limita le nostre giornate da mesi

In molti possono pensare di andare a cena fuori, di mangiarsi quella meravigliosa pizza che da tempo non potevano più gustare in pizzeria. Altri, amano passeggiare per le strade della loro città di notte, sentire la brezza che accarezza il loro corpo. E vedere i loro brutti pensieri andarsene.

Noi di ProiezionidiBorsa, avendolo provato sulla nostra pelle, consigliamo un gesto molto semplice. Per chi ha la fortuna di avere una macchina, un’automobile, la prenda. Dopo cena, prenda anche il suo cd preferito, la musica che risveglia sentimenti e felicità.

E via, si gira la chiave nel cruscotto e si abbassa il finestrino. In quel momento, tutti i pensieri se ne vanno e si torna a vivere il presente. Come se non ci fosse né passato né futuro. Ecco, questa è la prima cosa da fare, ritrovare ognuno a suo modo la propria libertà.