È la difficoltà di molti quella di recarsi al supermercato ed essere storditi dalla quantità diversa di bottiglie presenti sugli scaffali. Ma come fare a riconoscere un vino che dia una certa garanzia di qualità? Ebbene non avremo nessun dubbio su come riconoscere subito una buona bottiglia di vino al supermercato.

Tante qualità di vino

Quando decidiamo di acquistare una bottiglia di vino, dobbiamo scegliere fra vino rosso, bianco o rosato. Se in estate si preferiscono i bianchi e i rosati, con l’abbassarsi delle temperature si passa decisamente al rosso. Ma la maggior parte della gente ama il vino rosso, per il suo caratteristico sapore.

Ci sono vini che si lasciano a maturare solo alcuni mesi e altri invecchiati in piccole botti di rovere per un paio di anni. Altri vini coltivati secondo le tecniche moderne e altri che seguono una coltivazione di tipo biologico, senza pesticidi.

Ora scegliere fra tutti questi vini non è facile, ma il modo c’è per non sbagliarsi.

Nessun dubbio su come riconoscere subito una buona bottiglia di vino al supermercato

Se avessimo amici a cena e vorremmo far gustare un vino senza commettere errori o avere cattive sorprese, ecco come fare.

Al supermercato la scelta è immensa, tanto che sono più i dubbi che si formano, che le certezze che restano. Ci sono comunque due semplici modi per riconoscere un buon vino anche senza averlo mai gustato. Basta controllare un paio di cose nella bottiglia.

Un buon vino rosso, soprattutto se si tratta di vini naturali, può formare un piccolo sedimento al fondo. Non è una legge assoluta, ma è una possibilità. Ebbene controlliamo il fondo della bottiglia. Se questa si presenta incavata e non piatta, significa che è una buona bottiglia di vino. L’incavo infatti serve proprio a raccogliere i sedimenti, evitando che si disperdano nella bottiglia e finiscano nel bicchiere. Se la bottiglia è incavata, il vino deve essere di una certa qualità.

Il collo della bottiglia

Il secondo particolare che possiamo controllare sulla bottiglia è la forma del suo collo. La bottiglia di buona qualità non ha il collo corto o quasi inesistente. In effetti un collo un po’ allungato ha una funzione specifica. Permette una giusta ossigenazione al vino soprattutto se si conserva coricato, così che mantenga tutto il suo sapore. Questa regola vale anche per i vini bianchi, che si conservano di meno.

Scegliendo perciò al supermercato la bottiglia con incavo e quella con collo più lungo, potremmo avere tra le mani un buon vino. Può darsi che siamo interessati anche il vino adatto a chi soffre di acidità di stomaco.