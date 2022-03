Verso la metà di marzo ci avviciniamo a una serie di congiunzioni astrali fondamentali e importantissime per il segno dei Pesci. Vero protagonista di questo anno astrale, anche questo fine settimana sarà tra i più favorevoli per questo segno zodiacale che si congiungerà a Nettuno, il suo pianeta dominante, e vedrà finalmente tutto collimare perfettamente.

Un fine settimana pieno di amore e soddisfazioni

Ma i veri protagonisti dei grandi sentimenti saranno Cancro e Bilancia, totalmente immersi nell’amore con la A maiuscola.

In particolare, i nati sotto il segno del Cancro in coppia faranno faville sia durante questo weekend che per i giorni a venire. Si potrebbe proprio dire che sono nati per stare insieme a qualcuno per sempre e per la loro fedeltà e devozione meritano tutto il nostro rispetto. Ma anche i single faranno scintille, potranno conquistare chi desiderano. Merito di un pianeta Venere non più sfavorevole a questo segno.

Per la Bilancia che vive una relazione stabile da tempo questo fine settimana sarà un momento in cui godersi la propria relazione con intensità. Attenzione soltanto a non creare attriti inutili in famiglia, meglio fare una gita.

I single della Bilancia, invece, non dovranno temere nulla. Si prepara per loro un periodo effervescente e pieno di opportunità. Ecco perché, quando sarà il momento di buttarsi in una nuova relazione, sarà bene non esitare e tuffarsi nella nuova possibilità.

Cancro e Bilancia con gli occhi a cuoricini ma i Gemelli e altri 2 segni dovranno stare attenti a questi eventi

Per i Gemelli la relazione d’amore va a gonfie vele e si prospetta un periodo roseo, anche se non mancheranno incomprensioni. Ma ciò a cui questo segno dovrà fare molta attenzione sono gli affari. Potrebbe essere coinvolto in un accordo poco chiaro e dovrà fare attenzione a dove apporre la propria firma.

Anche per l’Acquario l’amore e la sintonia di coppia vanno a gonfie vele, solo che i nati sotto questo segno non dovranno compiere alcune sconsideratezze nel campo delle finanze. Infatti, spendere troppo o comprare compiendo scelte avventate non porterà nessun giovamento né a se stessi né alla coppia.

Il segno del Sagittario vivrà momenti di alti e bassi in questo weekend e farà bene a rifugiarsi tra qualche pagina di un buon libro o a coltivare una passione. I pianeti non sono favorevoli e questo malumore potrebbe incidere su scelte future che coinvolgeranno sia gli affari che le relazioni. Un momento di relax dedicato solamente a se stessi non può far altro che bene per poter poi ripartire alla grande.

Dunque, in questo weekend Cancro e Bilancia con gli occhi a cuoricini, ma ci saranno grandi momenti di passione anche per altri segni zodiacali.