In arrivo momenti felici e qualche difficoltà nel dicembre dei Pesci e di altri 2 segni zodiacali

Dicembre sarà il mese dei sentimenti per molti segni zodiacali che fino ad oggi hanno vissuto difficoltà indicibili.

L’anno si avvia verso la conclusione e molti segni zodiacali potranno tirare un sospiro di sollievo. Per il Leone ma anche per altri segni, infatti, il 2022 è stato un anno disastroso sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Molte coppie si sono perse per strada, altri hanno perso il lavoro o hanno subito enormi danni. Tuttavia, sembra che per la fine dell’anno le cose potrebbero leggermente sistemarsi per molti segni zodiacali tra cui la Vergine. L’amore busserà alla porta dei nati sotto al segno del Leone ma bisognerà fare attenzione alle diverse affinità per riuscire a far funzionare la coppia. Ma, senza spingersi alla fine dell’anno, oggi si cercherà di capire quali saranno gli sviluppi sentimentali, lavorativi e legati alla salute di Pesci, Gemelli e Capricorno.

In arrivo momenti felici e qualche difficoltà per Pesci, Gemelli e Capricorno

Il mese di dicembre inizia con difficoltà per i nati sotto al segno dei Pesci. Sul lavoro, infatti, almeno fino al 10 dicembre si riscontreranno problemi e discussioni. Meglio stare tranquilli e non farsi assorbire eccessivamente dalle beghe. Prendere la vita con filosofia, infatti, potrebbe servire per non annegare nelle difficoltà. Incredibilmente, però, si potrà contare su colleghi o capi generosi che riusciranno a stabilizzare la situazione. Potrebbero, poi, nascere delle difficoltà in famiglia per via di un’eredità contesa o perché, semplicemente, non ci si capisce.

I contrasti maggiori potrebbero essere causati da fratelli o sorelle poco sinceri. In amore ancora qualche difficoltà per via dei pianeti contrari. Per risolvere la situazione sarà necessario armarsi di tutta la pazienza che si ha a disposizione. Attenzione, poi, alla salute che potrebbe subire contraccolpi a causa dell’abbassamento della temperature. Aiutarsi con tisane calde sarà ottimo per sbarazzarsi del freddo e aiutare la digestione.

Gemelli

Dicembre è il mese ideale per fermarsi un attimo a riflettere su quello che è stato l’anno appena trascorso. Molti Gemelli sono, finalmente, riusciti ad ottenere quello che volevano sul lavoro imparando anche a dire no. Le situazioni più difficili si stanno, pian piano risolvendo per dare al 2023 un inizio con il botto. Non mancheranno discussioni ma si risolveranno molto velocemente. Per l’amore è stato un anno difficile, in molti si sono detti addio ma le coppie che hanno resistito si ritrovano più forti che mai. Per alcuni, addirittura, il 2023 sarà il momento ideale per mettere su famiglia. I single potrebbero riuscire a trovare una persona adatta a loro già nei primi giorni di dicembre, sarà importante guardarsi attorno senza lasciare nulla al caso. La salute è perfetta ma attenzione allo stress che potrebbe creare difficoltà nel dormire.

Capricorno

Il 2022 è stato molto difficile per il Capricorno, soprattutto sul lavoro. Delusioni e insoddisfazioni sono state delle costanti di questo anno ma le cose non potranno che migliorare. Infatti, in arrivo momenti felici e con dicembre si assisterà ad una piccola risalita che porterà interessanti novità nelle vite dei Capricorni. In amore dicembre è il mese ideale per trovare l’anima gemella. Infatti, le relazioni nate in questo periodo hanno la possibilità di durare a lungo. Le coppie consolidare cominceranno a pensare a mettere su famiglia. Attenzione alle articolazioni che potrebbero cedere.