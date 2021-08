Abbiamo più volte analizzato negli articoli della nostra Redazione quanto non faccia bene alla nostra salute rimanere per troppo tempo di fronte ai monitor. Che siano quelli di un computer, di un tablet, di uno smartphone, o anche del monitor con i videogiochi, a risentirne è proprio il nostro organismo. Se da un lato gli oculisti si battono fieramente con i genitori per preservare la vista dei bambini, la scienza intera ricorda di cercare di utilizzare il buon senso. Questo perché se non ci sono correlazioni specifiche tra l’abuso degli schermi e le malattie mortali invece sono sempre di più gli studi che indicano che abusare dei cellulari provoca queste malattie.

La dipendenza da monitor

Veramente interessante uno degli ultimi studi internazionali che dimostra come l’abuso di cellulari possa portare a sfociare in:

ansia;

depressione;

perdita del sonno.

Dati alla mano, i protagonisti di questo “Grande Fratello”, in versione dipendenza da monitor da smartphone, hanno chiaramente dimostrato di soffrire di questi malesseri abusando durante il giorno dell’uso del cellulare. A differenza invece dei colleghi che con un uso moderato, o meglio ancora limitato, hanno mantenuto un maggior equilibrio nella mente e nel corpo. Ad esempio andrà in grande difficoltà il nostro cervello se sei abituato a tenere il telefono acceso sul comodino, sappi a cosa vai incontro.

Sono sempre di più gli studi che indicano che abusare dei cellulari provoca queste malattie

Quali sono allora i suggerimenti utili soprattutto per quelle persone che magari proprio non riescono a fare a meno del cellulare a causa del lavoro? Pensiamo che secondo le statistiche di settore un cosiddetto videoterminalista, ossia chi lavora soprattutto davanti al computer, ci passa più di 1.700 ore all’anno. E attenzione che parliamo solo delle ore lavorative davanti al computer, ma non davanti al cellulare. Queste cifre ci fanno capire perché la sovraesposizione ai monitor possa provocare questi fastidi, ma anche mal di testa e disturbi visivi. Ecco qualche piccolo e utile consiglio che suggeriamo ai nostri Lettori da parte degli esperti:

cercare di mantenere umidi gli occhi utilizzando magari delle gocce alla camomilla;

mantenere una corretta distanza tra noi e il monitor, che in teoria vorrebbero dire circa 60 cm;

non elevare troppo la luminosità degli schermi;

cercare di evitare di utilizzare smartphone, tablet e computer almeno mezz’ora prima di dormire, in modo che fisiologicamente il nostro organismo e il nostro cervello si preparino al meritato riposo.

