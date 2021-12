“Anno nuovo, vita nuova”, qualcosa che diciamo a gennaio quando ci prepariamo ad affrontare 12 mesi inediti e ancora tutti da scrivere.

E chi l’ha detto che questo non valga anche nel mondo beauty?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Per esempio, un nuovo taglio di capelli è spesso quello che ci vuole per dare una svolta non solo al nostro aspetto ma anche all’umore.

Tuttavia, è proprio quando ci sediamo sulla poltrona del parrucchiere che il nostro coraggio inizia a tremare.

Alla fatidica domanda “come li tagliamo.” probabilmente seguirà la comune, tremolante risposta “solo una spuntatina”.

Infatti, vorremmo accorciare oltre le punte e sperimentare qualcosa di nuovo ma la paura è o di tagliare troppo o troppo poco.

Per fortuna, però, nel 2022 arriverà un taglio che ci toglierà da ogni impiccio e che scopriremo in questo articolo.

Le tendenze che arrivano dall’autunno

Direttamente dalla stagione che ci siamo appena lasciati alle spalle, arrivano in inverno, spedite come un treno, due tendenze di taglio capelli.

Queste non ci lasceranno tanto presto e sono il pixie cut e lo sliced bob.

Il primo è un taglio che appartiene alla famiglia dei cortissimi e che risparmia appena i ciuffi davanti, lasciati morbidi a coprire la fronte.

Il secondo, invece, è un caschetto che sfiora le spalle, senza eccessive scalature e leggermente più lungo sul davanti.

Entrambi d’effetto ma per chi pensa che il primo sia eccessivamente corto e il secondo né carne e né pesce, ecco la novità del 2022 che ci tenterà come sirene.

Nell’anno nuovo sarà richiestissimo questo taglio di capelli a metà strada tra pixie e sliced bob, magnifico anche per over 60

Questi colpi di forbici del parrucchiere sono un concentrato di charme e femminilità che sprizzerà non solo dai capelli ma da ogni poro.

Stiamo parlando del nape bob, un caschetto che si distingue da tutti gli altri perché lascia il collo scoperto.

Quindi, una nuova versione del carrè ideale per chi vuole cambiare senza osare troppo ma con una scelta di carattere.

Questo taglio sarebbe perfetto per chi ha capelli lisci o leggermente mossi, facili da mettere in piega e non eccessivamente ribelli.

Sarebbe, poi, una scelta super anche per chi ha capelli fini, perché il nape bob riuscirebbe a creare un dolce volume.

Inoltre, si sposerebbe perfettamente con colli già longilinei ma avrebbe il dono di slanciare e assottigliare questa parte del corpo che a molte donne non piace.

Quello che ci conquisterà definitivamente, però, è che si tratta di un taglio perfetto ad ogni età.

Una ventenne o trentenne sembrerà più sbarazzina e frizzante così come una sessantenne o settantenne, che in più godrà di un immediato effetto ringiovanente.

Tipologie

Quindi, abbiamo visto che nell’anno nuovo sarà richiestissimo questo taglio di capelli a metà strada tra pixie e sliced bob, magnifico anche per over 60.

Vediamo ora come lo possiamo trovare declinato.

Per esempio, rasato sulla nuca e più compatto sul davanti oppure asimmetrico, più corto dietro e lungo davanti.

Ancora, con riga laterale e ciuffo voluminoso, riga centrale o con frangia corta.

Infine, per quanto riguarda la piega via libera a lisci perfetti e mossi ondulati e disordinati.

Approfondimento

Mai più capelli di paglia, spenti o gonfi dall’umidità con questi 3 segreti per curarli in inverno.