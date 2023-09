Nella tua casa c’è qualcosa che vale oro! Ecco chi diventerà milionario

Molto spesso diamo per scontato che gli oggetti della nonna, le Barbie vintage, le cose dimenticate in cantina o in soffitta siano solamente un ingombro senza valore, invece basterebbe essere in possesso di una o più di queste cose per realizzare una fortuna! Ecco quali.

Pulire la soffitta o la cantina è una di quelle incombenze che si compiono molto di rado. In genere, vengono considerate anche poco piacevoli. Eppure, varrebbe la pena di farlo, specie se si è in cerca di un’entrata extra, che potrebbe verificarsi anche e soprattutto vendendo qualcosa di valore. Ci sono cose, infatti, che ovviamente per noi possono avere solo un’importanza affettiva, come i vecchi album fotografici e qualche mobiletto sgangherato.

Sappi, invece, che rovistando in questa massa informe di cianfrusaglie accatastate, scoprirai che nella tua casa c’è qualcosa che vale oro! Esistono infatti articoli che, ad oggi, si possono vendere per centinaia, se non migliaia di euro. Senza dover chiedere alcuna conferma agli strumenti divinatori, puoi dare per scontato che qualcosa salterà certamente fuori. Ad esempio, se sei stato un appassionato di fumetti, evita di lasciarli marcire. Basta pensare che nel 2014 il primo fumetto in cui è apparso Superman è stato battuto all’asta per quasi 3.300.000 dollari. Ed è un prezzo da capogiro.

Nella tua casa c’è qualcosa che vale oro

Gli oggetti tecnologici vengono sovente accatastati in cantina, per essere sostituiti dai modelli più nuovi. Ad esempio, le vecchie macchine da scrivere come le Remington, possono fruttare diverse centinaia di euro. La cifra cambia a seconda della versione, delle condizioni, e del colore: infatti tinte inconsuete come turchese e rosa sono molto ambite dai collezionisti e potrebbero valere davvero tanto. Anche diffusori, microfoni o amplificatori hanno il loro mercato: anche se non funzionanti, c’è chi, per possedere queste perle vintage, è disposto a spendere quasi 1000 euro o anche di più, a seconda dell’anno di costruzione.

Le vecchie fotocamere a pellicola possono essere una piccola miniera d’oro

Se hai degli obbiettivi, una borsa del treppiede o altri accessori, meglio ancora. Le possibilità di vendere bene l’oggetto sono ancora più consistenti. Una Leica M6 con la sua attrezzatura può essere venduta per circa 5000 euro.

Le consolle degli anni 80 valgono una fortuna

Anche le consolle e i videogiochi degli anni ‘80 possono essere una vera manna dal cielo, specie se si tratta di edizioni ancora confezionate o rare. Una copia non aperta di Super Mario Bros del 1985 è stata venduta all’asta per 114.000 dollari.

I collezionisti di vinili sono disposti a pagare fior di quattrini

Pochi collezionisti sono tanto appassionati quanto i cultori della musica, specie gli affezionati del supporto in vinile. Anche in questo caso, le prime edizioni di alcuni grandi capolavori incisi hanno raggiunto all’asta cifre da capogiro. Le copie ben tenute e ancora ascoltabili, se messe in vendita su Ebay, possono fruttare ottimi guadagni.

Alcune Barbie vengono pagate a peso d’oro

I collezionisti di bambole sono pronti a sborsare cifre esorbitanti per accaparrarsi quello che loro considerano “il pezzo mancante” della propria raccolta. Una Barbie originale del 1959 è stata battuta all’asta per 27.450 dollari. Cosa aspetti? Crea un catalogo dei tuoi oggetti datati e cerca il loro valore di mercato sul web. Non te ne pentirai!