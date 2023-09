Mettersi in proprio e fatturare 4 milioni di euro, ecco l’esempio da seguire, Martina ci è riuscita

Il lavoro scarseggia, la disoccupazione cresce come l’inflazione e le famiglie devono tirare la cinghia e fare i conti con le ristrettezze. Ma chi ha le giuste idee può svoltare e in alcuni casi sbarcare il lunario come si dice sempre. Ed è quello di cui parliamo oggi, un vero esempio da seguire di una giovane italiana che partendo da zero e con una semplice idea, si è messa in gioco, arrivando a fatturare 4 milioni di euro. Ecco una storia che può dare forza a tanti altri giovani.

Mettersi in proprio e fatturare 4 milioni di euro, l’idea giusta

Si chiama Martina Strazzer, giovane donna di 30 anni che addirittura è finita su Forbes e d è stata premiata tra gli under 30 proprio dalla popolare rivista americana di economia. E non è cosa da poco finire su Forbes. Evidentemente la nostra connazionale ha fatto centro. E come dicevamo a 30 anni di età con una semplice idea imprenditoriale oggi riesce a fatturare qualcosa come 4 milioni di euro annui.

Naturalmente i social network sono serviti per far esplodere letteralmente l’attività di questa ragazza, ma non si tratta di influencer o simili. Infatti lei è una vera imprenditrice, con un brand che ormai è famosissimo dentro il mondo delle imprese in Italia.

Cosa ha fatto la giovane per sfondare nel mondo dei gioielli

Come dicevamo, si chiama Martina Strazzer, ragazza nata in Emilia Romagna nel 2000 e nella sua intervista a Forbes ha spiegato ciò che è riuscita a realizzare usando la testa. Il suo brand si chiama Amabile, e dopo la canonica “gavetta”, perché ha detto che inizialmente le cose non andavano bene, il marchio è letteralmente esploso. Si tratta di un marchio di gioielli e come ha ripetuto la giovane imprenditrice alla rivista americana, ha fatto tutto da sola, con i suoi genitori che non erano nemmeno in linea con questa sua iniziativa. Lavorava come commessa e con i risparmi che è riuscita a mettere da parte, ha deciso di mettersi in proprio, investendo ciò che aveva.

Ha iniziato a produrre da sola i gioielli, poco alla volta, indossandoli lei stessa e mettendoli sui canali social quali i moderni Instagram e TikTok. Imprenditrice, produttrice e pure testimonial. Il seguito sui social è salito a dismisura così come le vendite. Adesso con quel genere di fatturato ha assunto anche alcune collaboratrici.