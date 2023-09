Su cosa conviene investire i propri soldi tra obbligazioni, azioni e immobili questa settimana? I Tarocchi rispondono

Con tre stese comparative, gli Arcani dei Tarocchi sapranno consigliare sugli investimenti migliori per la settimana che va dal 4 all’11 settembre 2023, a riprova che la saggezza degli oracoli può essere spesa anche nell’alta finanza.

Non solo le questioni di cuore sono oggetto di ansie e turbamenti per coloro che si rivolgono a cartomanti e astrologi. Anzi, in questo periodo così complesso dal punto di vista economico, molti si recano dalla propria Sibilla di fiducia anche per capire come spendere il proprio denaro, ad esempio. Alcuni vorrebbero un aiuto per decidere se vendere o affittare il proprio immobile, altri per capire in quale istituto bancario sia più conveniente aprire un conto corrente. Oggi andremo a vedere su cosa conviene investire i propri soldi, utilizzando 3 settenarie, ovvero 3 stese comparative a 7 carte. La speranza, ovviamente, è quella di poter aiutare qualcuno ad intraprendere la strada migliore e mettersi nelle condizioni di veder maturare un bel gruzzolo, nel corso del tempo. Per quanto riguarda la fortuna al gioco, invece, il profilo di un possibile fortunato vincitore è già stato tratteggiato con certa precisione.

Conviene investire soldi in obbligazioni?

Ecco il risultato della settenaria per quando riguarda l’investimento sulle obbligazioni per la prossima settimana, ed è piuttosto eloquente. La carta centrale, definita come “carta contro”, è l’8 di bastoni. Ovvero, la velocità. Le tre carte riferite al passato avrebbero dato un esito positivo: infatti, abbiamo il cavaliere di bastoni, l’Arcano della Forza e quello degli Amanti. Parliamo dunque di enorme iniziativa, movimento, contratti, una scelta vincente. Le tre carte riferite al futuro sono positive, ma parlano di tempistiche molto lente. Probabilmente è giunto il momento di riscuotere i guadagni prodotti da investimenti passati (Papessa e Sei di Coppe). L’Arcano del Diavolo, in questo caso, è la riscossione del denaro.

In azioni?

La carta contro, in questo caso, è il Matto. Ciò significa che c’è molta instabilità nell’aria e che non bisogna mai scordarsi la prudenza. Le tre carte al passato parlano di conflitti e difficoltà legali a lungo protratte, o non rese note (5 di bastoni, Giustizia, Papessa) e subito dopo il Matto, al futuro, abbiamo la Torre, quindi un momento di distruzione, azzeramento totale. Il Carro e il 9 di coppe, annunciano una ripresa in seguito. Per il momento, è molto meglio non rischiare.

In immobili, secondo i Tarocchi?

La carta contro qui è il 6 di coppe, ovvero tutto ciò che riguarda il passato. Le carte riferite a ciò che è stato, in realtà, sono molto belle. 4 di Coppe, Cavaliere di Coppe, Amanti, parlano di scelte convenienti e felici, soprattutto per quanto riguarda giovani coppie, contratti vantaggiosi. Al futuro, invece, ci sarà da prestare più attenzione. Il Cavaliere di Spade prelude ad un’azione molto rapida, un invito a non compiere scelte avventate, poiché ci sarà un lento movimento (Cavaliere di Denari) verso una stabilizzazione dei prezzi e delle condizioni di vendita, soprattutto all’estero (Arcano del Mondo). Gli investimenti all’estero, in ultima analisi, potrebbero essere un suggerimento ulteriore, fermo restando l’invito all’oculatezza.