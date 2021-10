L’Italia è un territorio dalle mille sorprese. Oltre ai luoghi più conosciuti come Roma, Napoli, Venezia, esistono paesi e città poco conosciute ma che nascondono delle sorprese incredibili. Ad esempio, nella Capitale europea della cultura 2025 si possono visitare due Stati in un’unica città.

La città in questione è Gorizia, una piccola perla del Friuli-Venezia Giulia al confine con la Slovenia. Gorizia è appartenuta all’impero degli Asburgo fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. In quel momento passò all’Italia, ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale l’intera città venne divisa da un muro che separava la parte italiana da quella slovena. Il muro fu abbattuto solo nel 2004 e ad oggi la città può essere visitata passando da uno stato all’altro in un solo passo.

Nella Capitale europea della cultura 2025 si possono visitare due stati in un’unica città

La storia turistica di Gorizia si lega soprattutto alla storia del medioevo. Il centro storico è ricco di palazzi del Cinquecento ed è molto bello da visitare a piedi, passeggiando per le sue vie e ammirando i palazzi. Nel centro storico si trovano le piazze principali come Piazza Cavour e Piazza Vittoria, mentre vicino a piazza Cavour si trova l’imponente Duomo di Gorizia.

In cima al colle che domina l’intera città si trova il castello di Gorizia, castello del IX secolo che col passare degli anni è diventato prigione, fortezza e caserma. Dal castello si ha una vista panoramica dell’intera città. Questa parte è particolarmente bella da visitare di giorno, momento in cui si può godere di questa vista spettacolare.

La stazione della Transalpina è l’edificio che storicamente segnava il confine tra la Gorizia italiana e quella slovena, Nova Gorica. Nel 1947 i militari divisero la città in due parti, tracciando un confine con il gesso e obbligando gli abitanti a decidere in quale parte della città vivere.

Successivamente, il confine venne segnato con un muro, abbattuto solo nel 2004. Perciò oggi si può visitare l’intera città con un piede in Italia e uno in Slovenia. La città ha vinto di recente il premio come Capitale europea della cultura 2025.

Con lo slogan “borderless” queste due città hanno partecipato e vinto il premio. Un premio che viene dato a due città appartenenti a 2 diversi stati membri dell’Unione Europea. Per il 2025 il premio è stato vinto da due città in una: Nova Gorica e Gorizia, Italia e Slovenia in un’unica città.

