Certe volte la nostra vita è proprio il ritratto della felicità. Altre volte, invece, ci troviamo ad affrontare giorni più difficili di tanti altri e più stressanti.

Spesso riusciamo a gestire tutta questa mole di stress nel miglior modo possibile e ad uscire sani e salvi da un periodo complicato.

Altre volte, invece, ne siamo letteralmente inghiottiti e sopraffatti.

Anche se siamo consapevoli che uno stress eccessivo non ci fa bene da nessun punto di vista, non riusciamo a rimanere indifferenti e ci facciamo trascinare da questo vortice negativo.

Questo, però, può provocarci più di una semplice tensione o tristezza d’animo andando ad intaccare la nostra pelle.

Infatti, in pochi sanno che lo stress eccessivo può causarci questa fastidiosa e improvvisa sindrome che andremo proprio a scoprire in questo articolo.

Comincia con quel prurito antipatico

Il campanello d’allarme della malattia associata ad un sovraccarico di stress può essere proprio quel prurito insospettabile che compare dal nulla.

E che ci spinge a grattarci con insistenza. Ma improvvisamente possiamo accusare anche altri sintomi davvero antipatici, quali bruciori, calori, arrossamenti e successivamente una pelle più secca e desquamata. I punti più frequenti sono, di solito, braccia e viso.

Cosa ci sta succedendo?

L’infiammazione improvvisa della nostra cute può comparire durante un periodo di stress eccessivo. Un momento durante il quale stiamo vivendo un sovraccarico psicofisico e/o emotivo e lo sfoghiamo proprio attraverso la pelle.

Come capire se soffriamo di dermatite da stress

In questo caso non è vero che “chi fa da sé fa per tre”.

Perché per capire se soffriamo di questa fastidiosa sindrome dobbiamo fare una visita con uno specialista. Questo cercherà di capire cosa c’è successo, diagnosticandoci questa malattia escludendo altre cause come alterazioni immunologiche o contatto con sostanze allergeniche.

Come possiamo trattarla

Ovviamente, seguendo tutti i suggerimenti del dermatologo. Ma può anche essere utile in questo periodo in cui soffriamo di dermatite da stress:

non utilizzare dei detergenti schiumogeni;

diminuire il numero dei lavaggi.

Il consiglio d’oro è però anche un altro: cercare di eliminare la fonte dello stress. E quindi cercare in ogni modo di affrontare quei “momenti no”, colmi di ansie, preoccupazioni e sovraffaticamenti generali, portando a casa una vittoria.

Ecco, allora, cosa ci può capitare quando siamo eccessivamente stressati e cosa possiamo fare per buttarci dietro le spalle una fastidiosa dermatite da stress.

