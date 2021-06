Nonostante una performance che negli ultimi cinque anni è sempre stata inferiore a quella dell settore di riferimento, nel settore Real Estate italiano le azioni Coima Res sono quelle più interessanti.

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato rispetto alla media dei suoi competitors. Ad esempio, considerando il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, le azioni Coima Res sono sottovalutate di oltre il 20%. Analogo livello di sottovalutazione si ottiene andando a guardare i multipli degli utili, il Price to Book ratio e il PEG. Gli stessi analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 5% circa.

Un altro aspetto molto interessante del titolo è il rendimento del suo dividendo che, allo stato attuale è ben superiore al 4%. Inoltre le previsioni sono per un mantenimento di questo livello anche per i prossimi anni.

Nel settore Real Estate italiano le azioni Coima Res sono quelle più interessanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Coima Res (MIL:CRES) ha chiuso la seduta del 4 giugno a 6,8 euro in ribasso dell’1,16% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. È importante osservare che nelle ultime 10 settimane le quotazioni sono rimaste bloccate all’interno del trading range 6,77-7,36 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Qualora si dovesse partire al rialzo sul time frame settimanale gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al ribasso, invece, solo una chiusura settimanale inferiore a 5,86 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire la tendenza al ribasso. Da notare che nel corso delle ultime settimane lo Swing Indicator ha dato dei segnali di vendita che potrebbero far presagire a una ripresa del ribasso.

Anche sul mensile la tendenza in corso è rialzista e punta area 10 euro nel caso in cui venga raggiunta la massima estensione rialzista. Una chiusura mensile inferiore a 6,28 farebbe definitivamente accantonare lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

