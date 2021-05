I motivi per cui nel settore finanziario il titolo Anima Holding è molto sottovalutato e potrebbe raddoppiare il suo valore sono molteplici.

Innanzitutto dal punto di vista dei fondamentali il titolo è molto sottovalutato. A tal proposito consideriamo alcuni esempi.

Il fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted, è pari a 5,74 euro da confrontare con le attuali quotazioni in aera 4,2 euro. Secondo questo indicatore, quindi, Anima Holding potrebbe apprezzarsi di circa il 40%.

Anche il confronto tra il rapporto prezzo/utile del titolo e quello medio del settore di riferimento restituisce un titolo molto sottovalutato. Anche in questo caso, infatti, per vedere Anima Holding allineata alla media del suo settore di riferimento dovremmo assistere a un rialzo di oltre il 30%.

Un altro punto a favore del titolo, poi, è il rendimento del suo dividendo che negli ultimi anni è sempre stato di circa il 5% e a volte anche superiore al 7%. Allo stato attuale il dividendo che verrà staccato il 24 maggio offre un rendimento del 4,9%.

Nel settore finanziario il titolo Anima Holding è molto sottovalutato e potrebbe raddoppiare il suo valore: Le indicazioni dell’analisi grafica

Anima Holding (MIL:ANIM) ha chiuso la seduta del 4 maggio a quota 4,191 euro in ribasso del 2,78%, rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul titolo è rialzista sia sul settimanale che sul mensile e in entrambi i casi la massima estensione si trova circa in area 10,5 euro.

Gli ultimi tre mesi, però, hanno visto le quotazioni ingabbiate all’interno del trading range 4-4,7 euro. A questo punto solo una chiusura settimanale esterna a uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Monitorare con attenzione i livelli indicati.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

