Le verdure spesso e volentieri sono uno dei condimenti che ci tolgono più tempo in cucina. Abbiamo già visto in un articolo precedente come cuocere delle melanzane gustose dal gusto unico in meno di cinque minuti. Questa volta è il turno dei peperoni, conosciuti e preparati in tutte le forme e le sfaccettature. È possibile cucinarli in modo semplice senza stare le ore dietro ai fornelli? Incredibile, ma si. Il segreto è nelle caratteristiche di questo tegame di cui pochissimi sono a conoscenza. Ecco perché tutti dovrebbero usare questa padella spaziale per cuocere peperoni squisiti in meno di cinque minuti.

Un tocco asiatico nelle nostre cucine

Il segreto per la cottura veloce di qualunque verdura è il wok, una padella dalla forma semisferica molto usata nella cucina cinese. Il fondo in ghisa o in ferro direttamente a contatto con il fuoco permette, inoltre, di cuocere con pochissimo olio. Non solo è veloce e comodo, ma permette appunto di cucinare piatti sani e leggeri. Vediamo come cucinare i peperoni in pochissimo tempo.

Come fare

Per prima cosa prendiamo un peperone, lo puliamo e lo tagliamo a striscioline di mezzo centimetro. Questo perché facendole troppo sottili rischieremmo di bruciare tutto durante la cottura. Mettiamo su fiamma medio-alta il wok e aggiungiamo un filo d’olio, il giusto necessario a bagnare il fondo. Fattosi caldo buttiamo in padella i peperoni e mettiamo un coperchio. Giriamo di tanto in tanto e teniamo d’occhio i peperoni in modo che non si brucino. Nelle fasi finali della cottura togliamo il coperchio, aggiungiamo il sale e uno spicchio d’aglio per insaporire il tutto e scuotiamo il wok a fiamma alta. Tolti i peperoni dal fuoco possiamo aggiungere a piacere un pizzico di prezzemolo e goderci il piatto. Questa magia del wok; tutti dovrebbero usare questa padella spaziale per cuocere peperoni squisiti in meno di cinque minuti.

Aglio o cipolla?

Per chi vuole esiste una seconda variante della ricetta che prevede di sostituire all’aglio la cipolla tagliata a strisce di mezzo centimetro. È importante che il condimento venga aggiunto sempre nelle fasi finali della cottura, poiché altrimenti si brucerebbe, rovinando il nostro piatto. I peperoni saranno eccezionali in entrambi i casi, da non credere quanto poco tempo sia necessario per cucinarli.