Nel nostro precedente articolo possiamo dire di aver formulato una proiezione pressochè millimetricamente centrata. Più precisamente, abbiamo proiettato un primo target ribassista per l’indice S&P 500 a 3.924. Nei giorni scorsi, dopo aver raggiunto la quotazione di 3.926 (3.925 sul Future), l’indice è prontamente risalito. Come interpretare questo dato e quali prospettive ne derivano? La quadratura prezzo e tempo ha intercettato il minimo sullo S&P 500. Ora il trend si inverte?

Un’analisi ancora più dettagliata: il time frame orario

Ancora una volta, il metodo proprietario Magic Box è riuscito ad individuare precisi punti vibrazionali, in cui le forze di mercato hanno quanto meno tentato l’inversione del trend ribassista di breve, che da qualche giorno sta interessando i mercati azionari.

Per meglio approfondire queste dinamiche, siamo andati a vedere cosa è successo su un time frame inferiore a quello da cui eravamo partiti.

Avevamo infatti scelto il time frame daily, ed ora esaminiamo, sul seguente grafico a barre orarie, cosa è successo, ancora una volta applicando il metodo Magic Box.

Il rettangolo che occupa la parte a destra in basso sul grafico rappresenta un pattern tipico del nostro metodo proprietario.

Notiamo che le quotazioni si sono appunto riprese a contatto con il lato inferiore del rettangolo (retta rossa in basso e freccia orientata verso l’alto).

Ovviamente, per tracciare questo tipo di pattern necessitano alcuni elementi, non contenuti nel grafico qui sopra.

Con tali elementi, è anche possibile tracciare la retta negativamente inclinata, presente nel grafico. Quando questa ha intersecato la retta rossa si è formato un preciso setup spazio/ temporale.

Quindi cosa è successo? Molto semplicemente, dobbiamo cogliere alcuni potenziali segnali di ripresa, come precisiamo nel seguente paragrafo.

La quadratura prezzo e tempo ha intercettato il minimo sullo S&P 500: segnali di conferma dagli orbitali planetari al Top or Bottom

Una volta raggiunto il punto vibrazionale indicato dal metodo, le quotazioni si sono portate prontamente al rialzo.

In tal modo, si è formata una barra di inversione già sul time frame orario, in base al metodo Top or Bottom, poi confermata anche sul daily.

Intanto, è interessante notare una coincidenza con gli orbitali astroplanetari.

Tramite opportuni calcoli, è possibile trasformare le posizioni astrali dei corpi celesti in quotazioni di mercato e viceversa.

Giovedì, Saturno si trovava a circa 29 gradi in Acquario. Questa posizione può essere trasformata nella quotazione di 3.929, prossima al bottom di 3.926.

Ora necessitano ulteriori segnali di conferma, mentre in caso di cedimento dell’attuale bottom, si prospettano ulteriori ribassi, come abbiamo indicato nel precedente articolo.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“