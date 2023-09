Ancora una settimana di passione l’indice italiano che se nel breve vede continue oscillazioni al ribasso e al rialzo, nel medio/lungo periodo è praticamente fermo. In fasi come questa diventa particolarmente complicato evitare perdite, per cui la prudenza non è mai troppa.

Nel medio/lungo periodo continua la fase laterale sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 29 settembre in rialzo dello 0,30% rispetto alla seduta precedente a quota 28.283. La settimana ha chiuso al ribasso dell’1,19%.

Time frame giornaliero

Continua la fase laterale ribassista sul Ftse Mib che vede le prime tre sedute della settimana tutte al ribasso sulla falsariga della seduta di venerdì e le successive due al rialzo. Tuttavia, c’è un aspetto dell’ultima seduta della settimana che non deve fare dormire sonni tranquilli agli investitori. Come si vede dal grafico, infatti, dopo una prima parte di giornata bene impostata con rialzi superiore anche all’1%, nella secondo parte le quotazioni si sono sgonfiata sulla scia di Wall Street.

Il risultato di questo movimento è stato che il timido tentativo di ripresa è fallito e le quotazioni hanno chiuso sotto il primo supporto della proiezione ribassista tracciata sul grafico con la linea continua. In questo scenario l’unica speranza arriva dal supporto in area 27.765 che già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere forza da una chiusura giornaliera superiore a 29.400. In questo caso lo scenario più probabile potrebbe essere quello indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma gli indicatori incominciano a volgere al ribasso. Questa è la conseguenza dei vari tentativi falliti di superare l’ostacolo in area 29.233. Le quotazioni, quindi, sono bloccate all’interno del trading range 27.350 – 29.233. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al Ftse Mib Future.

In figura è mostrato lo scenario rialzista più probabile.

