Ftse Mib impostato decisamente al rialzo con le banche che hanno doppiato la performance dell’indice principale. Per comprendere a fondo la forza del settore basti pensare che tutte le azioni hanno chiuso in rialzo. A dominare la scena, poi, nel giorno in cui le banche fanno guadagnare soldi agli investitori, c’è un titolo di cui ci siamo occupati qualche giorno fa in quanto il più sottovalutato del settore bancario. Stiamo parlando di BPER Banca che da inizio anno ha guadagnato oltre il 35% facendo peggio solo delle azioni Unicredit.

Le raccomandazioni degli analisti

A leggere le raccomandazioni degli analisti scopriamo che BPER Banca è molto amato. Come si vede dalla figura seguente, infatti, il rating medio è Compra con nessuna raccomandazioni negativa.

La fiducia nel titolo è ancora più evidente se si guarda alla distribuzione dei target di prezzo a un anno. Anche nello scenario più pessimistico, infatti, le azioni BPER Banca risultano essere sottovalutate di oltre il 10%. In media, invece, la sottovalutazione è superiore al 60%. L’analista più ottimista, poi, vede le quotazioni raddoppiare entro un anno.

BPER Banca, un titolo azionario dal dividendo interessante

Nel corso degli ultimi anni il rendimento delle azioni BPER Banca è andato crescendo, tanto che, con riferimento al bilancio 2022, è arrivato a oltre il 6%. Il vero punto di forza del titolo BPER Banca, però, è il pay out del dividendo. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si aggira intorno al 12% un livello che mette largamente al riparo da eventuai cali degli utili.

Nel giorno in cui le banche fanno guadagnare soldi agli investitori ci sono state azioni particolarmente brillanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 11 settembre in area 2,679 €, in rialzo del 2,76% rispetto alla seduta precedente.

Dopo circa un mese le quotazioni sono ancora indecise sulla strada da intraprendere. Come si vede dal grafico, infatti, si stanno muovendo all’interno di un intervallo individuato dai livelli 2,591 € e 2,763 €. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità al titolo. Nella figura seguente lo scenario rialzista più probabile è indicato dalla linea continua, mentre quello ribassista dalla linea tratteggiata.

